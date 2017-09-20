Надежда Мейхер-Грановская о побоях мужа: Стукнул раз, стукнет и второй

Певица рассказала о скандалах и непонимании. Прежде она могла просто взорваться.

Бывшая солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер-Грановская уже три года замужем за бизнесменом Михаилом Уржумцевым. Они воспитывают двух дочерей – пятилетнюю Анну и двухлетнюю Марию. Но все ли гладко в их семейной жизни?

"Мы с мужем можем поскандалить на фоне усталости, но оба понимаем, что это именно от усталости, а не от того, что мы надоели друг другу. Конечно, если ты живешь с человеком, который тебя стукнул, стукнет и второй, и третий раз. Нужно набираться смелости и уходить от нелюбимых людей, ведь мужчина, который бьет, не любит", – уверена певица.

Рассказала она и о том, как протекают семейные ссоры: "Я человек, который не скандалит, а замыкается в себе. Могу молчать днями, и меня не пробить. Нужно время, чтобы остыть и найти оправдание поступку человека или его словам. Непонимание – самое неприятное, что может быть в семейных отношениях. Будучи моложе, я надолго могла уйти в себя, сейчас это происходит реже. В этом мы с мужем похожи, просто отражения друг друга. И он замыкается, и я".

"Я эмоциональный человек. Моей эмоциональности не было предела, иной раз казалось, что я просто взорвусь, как бомба. Понадобились годы, чтобы укротить эту строптивую девушку. А раньше это был какой-то фейерверк. Мне достаточно было одного взгляда, и людей просто волной смывало. Особенно это касалось мужчин. Взгляда было достаточно, чтобы человек отошел в сторону, или жесткого слова, в которое я тоже помещала много силы", – цитирует Надежду журнал "Антенна".