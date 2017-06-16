Надя Грановская доказала натуральность своей большой груди

Участница золотого состава группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Грановская показала старую фотографию, на которой она запечатлена в возрасте 16 лет. Тем самым певица доказала натуральность своей аппетитной груди.

Надежда Мейхер-Грановская считается ветераншей "ВИА Гры". Именно она была в самом первом составе коллектива, который на тот момент был еще не трио, а дуэтом. Знойная брюнетка прославилась в компании Алены Винницкой, а их песня "Бомба" стала настоящим хитом.

Певицы в группе позиционировали себя раскрепощенными и сексуальными женщинами, которые сводили с ума сильную половину человечества. Причем Грановская привлекала к себе внимание не только потрясающей стройностью и гибкостью, но и внушительным бюстом, который вместе с тонкой талией смотрел особенно полновесно.

Поэтому в СМИ упорно ходили слухи, будто Надежда, чтобы добиться такого визуального эффекта, обратилась за помощью к пластическому хирургу. Впрочем, во многих интервью Грановская без устали опровергала эту информацию. В итоге, артистка решила поставить точку в многолетних спорах.

Она опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram старую фотографию. На ней изображена юная Надежда с убранными в пучок волосами и белой кофте. "1998г. Мейхер Надежда Александровна. 16 лет отроду))) За два года до серьезных перемен в жизни... " – написала Грановская.

Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ (@nadyameiher) Июн 16 2017 в 2:37 PDT

Далее певица рассказала, что она училась в городе Хмельницком, в педагогическом училище, и серьезно занималась танцами – народным и балетом. "( хотя судя по внешним , некоторым данным))), стать балериной уже не суждено ) . Люблю Сцену, люблю неистовой любовью и ещё не подозреваю, что скоро начнутся серьёзные проблемы со спиной ( мне прийдется бросить проф. занятия танцами). И уж тем более не ведаю, что спустя 19 лет снова займусь хореографией и снова встану на пуанты... " – отметила Надежда.

Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ (@nadyameiher) Май 14 2017 в 6:02 PDT

Мейхер сделала вывод, что жизнь непредсказуема. "И если нам кажется, что мы на чём-то или на ком-то ставим "жирную точку" , не верьте себе. И не лишайте возможности получить удовольствие ещё раз . Но этот " раз" буде в другом качестве , с другим осознанием всего происходящего . И да, такой контур губ рисовали в 1998 году. Хотя и сейчас изредка можно увидеть такое зрелище))) Обнимаю Вас !!! Не сдавайтесь!" – обратилась к подписчикам Мейхер.

Фанаты осыпали Грановскую комплиментами. "а говорили, что сделала пластику груди. видно ж что своя)))", "Какая же вы красивая, Надежда!", "Классная! !! Шикарная!!! Одна из лучших!!!", "шикарная женщина. Люблю безумно вас. За вашу харизма, простату, добрату и за любовь к окружающим", "Милашка и грудь такая МММ)))", "Какая талия 😍", – прокомментировали фото поклонники.