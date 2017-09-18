Как изменится программа "Жди меня"

Создатель популярной передачи рассказал о новшествах. Задача проекта – показать удивительные и трогательные до слез истории.

Одну из самых любимых народом программ "Жди меня" ждут грандиозные перемены. Она больше не будет выходить на Первом канале, Александр Галибин, скорее всего, больше не будет ее вести, да и формат программы изменится.

"Сейчас мы готовим новую версию этой программы и надеемся, что ее возьмет какой-нибудь из федеральных телеканалов, – сообщил Александр Любимов, один из создателей независимой телекомпании "ВИD", которая производит "Жди меня". – Сейчас мы как раз хотим больше рассказывать о том, как идут поиски людей. Например, у нас есть удивительные добровольные помощники. Это люди, у которых есть свои, частные вертолеты, которые стоят в Подмосковье. Вот недавно нашли мальчика благодаря тому, что человек поднял свой вертолет, долетел до леса, нашел ребенка и даже за керосин не взял денег. В Московской области таких людей всего 17".

"Это любопытно, – продолжает Любимов. – Ведь, с одной стороны, у нас дикий капитализм, с другой – все больше и больше людей подключается к таким проектам, как "Жди меня". У нас помощники в 120 странах! Вот человек – бывший милиционер, сейчас на пенсии, но он хочет применить свои знания, навыки, поучаствовать в чем-то важном. И это все совершенно удивительно и трогательно до слез".

Как заявил Любимов в эфире утреннего шоу "Подъемники" на "НАШЕМ радио", за 20 лет благодаря "Жди меня" было найдено около 200 тысяч человек. Это огромная цифра, если помнить, что за каждой историей стоят боль и горе.