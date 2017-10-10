Участь программы "Жди меня" определена

Всенародно любимая передача "Жди меня" выйдет в эфир на НТВ. Это произойдет уже в конце октября.

На Первом канале, где ранее выходила программа, в сентябре решили не продлевать контракт. О ее судьбе рассказала главный редактор, руководитель проекта "Жди меня" Юлия Будинайте.

"Мы не прекращали съемочный процесс. Эфир будет достаточно скоро. Думаю, в конце октября", – цитирует главреда передачи РБК. В пресс-службе НТВ от комментариев по этому поводу отказались, не подтвердив, но и не опровергнув информацию о том, что "Жди меня" будет выходить на их телеканале.

О том, что программа продолжит выходить на НТВ, сообщил и руководитель производящей ее телекомпании "ВИD" Александр Любимов, передает RNS со ссылкой на его открытое письмо в Facebook (в настоящий момент публикация по каким-то причинам недоступна – прим. ред.). Смену "кнопки" Любимов объяснил тем, что "приоритеты Первого канала заметно сместились в сторону развлекательных программ".

Публикация от Жди Меня (@jdi_menya_official) Сен 14 2017 в 9:59 PDT

Как писали Dni.Ru, контракт Первого канала с телекомпанией "ВИD" на производство программы "Жди меня" истек. Однако новый договор на выход передачи подписан не будет, поскольку Первый и "ВИD" не смогли договориться о кандидатуре ведущего.

Новый коллектив, который был набран телекомпанией после увольнения создателя передачи Сергея Кушнерева, рассорился с ведущим Александром Галибиным и уволил его. При этом канал об этом в известность никто не поставил. В свою очередь Первый, которого ведущий полностью устраивал, попытался вернуть его, но "ВИD" отказалась это делать. В конечном итоге стороны не сошлись в переговорах.