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Малахов отгородился от беременной жены стеной

Андрей Малахов с супругой Натальей Шкулевой. Фото: GLOBAL LOOK press
Андрей Малахов стал ведущим нового шоу. Причем, как решил сам шоумен, если бы он с женой принимали в нем участие, то отправил бы супругу решать сложные вопросы, а сам остался бы за стеной.
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В конце октября телеканал "Россия 1" представит новый захватывающий проект "Стена", вести который доверили Андрею Малахову. В передаче приняли участие обычные люди, проявившие в определенный момент жизни героизм. Съемки шоу проходили в Варшаве. Оказалось, только там нашлись подходящие по масштабности декорации. Призовой фонд составил 60 миллионов рублей. Такой большой суммы никогда не было за всю историю российского телевидения.

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Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

По правилам, один игрок выбирает себе в пару другого человека. В первом туре оба отвечают на вопросы ведущего в студии. А во втором туре пара разделяется. Один отправляется в так называемую "комнату тишины", где ему придется демонстрировать свои знания, логику и интуицию в сложных вопросах. Результат видит его партнер, который остается у стены. Он же наблюдает за движением шаров – красных, которые отнимают определенную сумму от выигрыша, или зеленых, добавляющих деньги.

Во время съемок Андрей Малахов сопереживал участникам. Более того, сам ведущий уже поставил себя на их место. Так, Малахов уже решил остаться за стеной, а свою супругу Наталью Шкулеву, которая сейчас ждет их первого ребенка, отправил в "комнату тишины", передает Starhit.

Отметим, что Наталья, которую Андрей без долгих размышлений выбрал в качестве своего гипотетического партнера для игры, действительно, всегда поддерживала супруга в любых его начинаниях. Так, она оказалась рядом, когда Малахов принял нелегкое решение покинуть Первый канал и перейти на "Россию 1".

Автор: Наталья Аряева10 октября 2017, 10:05
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