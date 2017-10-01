Виторган ужаснул шутками со смертью
Шокирующий снимок появился на странице Виторгана в социальной сети Instagram. Актера запечатлели с петлей на шее. "Мои планы на утро;-)" – в шутку подписал фотографию артист.
Юмор Виторгана вызвал бурю негодования в Сети. Пользователи считают, что шутить на такие темы не стоит. Некоторые комментаторы и вовсе опустились до оскорблений. "Плохая примета", – гласит текст одного из сообщений.
Некоторые пользователи предположили, что довела Виторгана его жена, телеведущая Ксения Собчак. "Мы предупреждали!" – пишет один из комментаторов. "Жена допилила?" – вопрошает другой.
Судя по всему, Виторгана запечатлели во время съемок очередного фильма. Сам артист никак не ответил на нападки поклонников.
Напомним, что Максим Виторган состоит в браке с Ксенией Собчак с 1 февраля 2013 года. В 2016 году у них родился сын, пара приняла решение назвать ребенка Платоном.
Стоит отметить, что Собчак также удивляет Сеть необычным снимками. Зачастую поклонники критикуют ее выбор наряда для мероприятий.
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