Собчак озадачила странным фото Виторгана

Телеведущая Ксения Собчак трогательно поздравила своего мужа, актера Максима Виторгана с днем рождения. Она поблагодарила супруга за то, что он оказался не только любимым мужем и строгим учителем, но и невероятным папой.

"С Днем Рождения,мой любимый @mvitorgan !!!! Спасибо тебе за то,что ты оказался не только любимым мужем и строгим учителем, но и просто невероятным папой! И смотря на тебя с Платоном,я каждый раз понимаю,как ценно то,какой ты Человек!!!! С Днем Рождения🔥🔥🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала на своей странице в Instagram Ксения Собчак.

Поздравления она сопроводила снимком, на котором актер играет с сыном. Некоторые подписчики телеведущий уделили фотографии больше внимания, чем трогательному тексту. Некоторых озадачил внешний вид Максима Виторгана. "Что с носком?", – поинтересовался один из читателей. Другие, не присмотревшись к снимку, начали строить самые невероятные предположения. "Я подумала пьяный воляется 😀", – призналась одна из подписчиц.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Сен 10 2017 в 1:51 PDT

Впрочем, куда больше оказалось сообщений от комментаторов. которые искренне порадовались за семейную идиллию Ксении Собчак и Максима Виторгана и присоединились к поздравлениям. "Милота)))", "молодец ксюша та поменяла свой образ жизни стала мамой молрдеец", "Какие душевные слова, будьте счастливы! С Днем рождение !!!", "Как уютно...", – не переставали восторгаться они.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Июл 27 2017 в 12:04 PDT

Отметим, что сам Максим Виторган в честь своего 45-летия также выложил в Instagram снимок, где он находится в горизонтальном положении. "45 на колесах! Всем спасибо! Катим дальше!)", – подписал он. На фото актер занимается спортом.