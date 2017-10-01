Екатерина Андреева ошеломила признанием

Знаменитая ведущая Екатерина Андреева дала откровенное интервью. Она рассказала, что ее подводит память.

Ошеломительное признание Андреева сделала во время в записи передачи "Честное слово" с Юрием Николаевым. Ведущая заявила, что иногда даже не может вспомнить год и день своего рождения.

Звезда телеэкрана добавила, что друзья и родственники уже привыкли к этой особенности и не обижаются, если она забывает их поздравить. "Я просто не помню, что такое возраст. Я не считаю года", – добавила Андреева.

Не помнит ведущая и то, сколько лет состоит в браке с бизнесменом Душаном Перовичем. На все вопросы на этот счет обычно отвечает ее муж.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Сен 26 2017 в 8:15 PDT

Раскрыла Андреева и некоторые подробности личной жизни. Оказалось, что в большинстве случаев она зовет своего мужа Душкой, а он ее – Котенком. "Если Душан обратился ко мне "Катя" – написал сообщение или лично, это плохо", – заявила ведущая. В такие моменты она понимает, что ее муж находится в скверном расположении духа и сразу пытается понять, в чем причина.

Телеведущая добавила, что считает своего мужа идеальным. "Он научил меня терпению, правильно распределять свое время, слушать людей, уметь быть толерантной", – заключила она.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Сен 7 2017 в 10:31 PDT

Напомним, бизнесмен Перович три года добивался расположения Андреевой. Он пообещал, что достанет для нее все звезды, если она согласится дать ему шанс. Телеведущая отмечает, что предприниматель держит слово и часто преподносит ей приятные сюрпризы.