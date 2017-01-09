Пьеху после аварии спасают от заражения крови
Певец Стас Пьеха решил сбежать от питерских морозов на Бали. Путь из города на Неве на далекий тропический остров прошел без особых приключений. "Снялся с ручника в Ленобласти, изрядно простуженный и уставший. Стартовал из "Пулково" в "Шереметьево" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Смена терминала (все по плану). Рейс на Банкок в аккурат по местному. Полный салон экс-мисс (разного посола) и темпераментных кавказских папиков в итальянской "облицовке", – описал вояж артист на своей странице в социальной сети.
Но приключения начались дальше. "Бангкок, я опухший. Слился с местностью. Колбасит плотно. Радует тема, что 5 часов и я "в деле". Снова Борт-кондиционер-кашель/горло", – продолжает Стас. И вот он на Бали. Простывший, уставший, но полный планов. "С пацанами решили сняться с городской местности, на красоты полюбоваться да напряжение снять. Рванули на "табуретках" (спортивный байк. – Прим. ред.) по трассе. Взяли шлем и окуляры дауншифтерские, и по газам. На трассе толпа "чаек" жужжащих и истерично сигналящих скопилась. Беру разгон. Балийский истребитель на взлете меня снял. Ушел с радаров и дрифтовал немного на правом боку. Нога, колено... Посигналил на прощанье и сдулся. Весь день на травме, в пути".
Теперь артист волнуется, "вдруг миазмы индонезийские в кровь мою северную проберутся". Но друзья принялись спасать Стаса. "Парни вразумили, дали адрес госпиталя, приехали и давай лечиться. От столбняка шлепнули, таблеток дали, ушиб да порезы обработали, замотали и упакованного на волю отпустили. Мутило-крутило... Проснулся как после пива с димедролом", – рассказал он о первом дня неудачного отдыха.
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