Пьеху после аварии спасают от заражения крови

Вместо отдыха в райском месте певец оказался в госпитале. Все планы перечеркнуты.

Певец Стас Пьеха решил сбежать от питерских морозов на Бали. Путь из города на Неве на далекий тропический остров прошел без особых приключений. "Снялся с ручника в Ленобласти, изрядно простуженный и уставший. Стартовал из "Пулково" в "Шереметьево" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Смена терминала (все по плану). Рейс на Банкок в аккурат по местному. Полный салон экс-мисс (разного посола) и темпераментных кавказских папиков в итальянской "облицовке", – описал вояж артист на своей странице в социальной сети.

Но приключения начались дальше. "Бангкок, я опухший. Слился с местностью. Колбасит плотно. Радует тема, что 5 часов и я "в деле". Снова Борт-кондиционер-кашель/горло", – продолжает Стас. И вот он на Бали. Простывший, уставший, но полный планов. "С пацанами решили сняться с городской местности, на красоты полюбоваться да напряжение снять. Рванули на "табуретках" (спортивный байк. – Прим. ред.) по трассе. Взяли шлем и окуляры дауншифтерские, и по газам. На трассе толпа "чаек" жужжащих и истерично сигналящих скопилась. Беру разгон. Балийский истребитель на взлете меня снял. Ушел с радаров и дрифтовал немного на правом боку. Нога, колено... Посигналил на прощанье и сдулся. Весь день на травме, в пути".

Фото опубликовано Станислав Пьеха (@wolfieha) Янв 9 2017 в 1:16 PST

Теперь артист волнуется, "вдруг миазмы индонезийские в кровь мою северную проберутся". Но друзья принялись спасать Стаса. "Парни вразумили, дали адрес госпиталя, приехали и давай лечиться. От столбняка шлепнули, таблеток дали, ушиб да порезы обработали, замотали и упакованного на волю отпустили. Мутило-крутило... Проснулся как после пива с димедролом", – рассказал он о первом дня неудачного отдыха.

