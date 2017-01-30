Страшная информация об отце Прохора Шаляпина

Поклонники Прохора Шаляпина и журналисты шокированы информацией о его настоящем отце. Репортеры впервые показали родителя звезды, запертого в психбольнице.

Певец никогда не рассказывал о своем папе. Оказалось, что не без причины. Тележурналисты сняли Андрея Ивановича Захаренкова в психиатрической клинике, где он проходит принудительное лечение. Ранее отец артиста два раза отсидел в местах не столь отдаленных.

Сенсационный материал появился в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ. "Я его возненавидел, я думал, я его задушу", – сказал об отце Шаляпин, настоящее имя которого – Андрей Захаренков. Исполнитель с ужасом вспоминает, как мужчина поднимал руку на него и на мать Елену по любому поводу, чаще всего находясь в состоянии алкогольного опьянения.

"Воспоминания, связанные с отцом, все негативные!" – говорит с возмущением Прохор. До девяти лет будущий артист начинал дрожать, как только слышал звук шагов своего свирепого родителя. Когда Андрея Захаренкова-старшего в первый раз посадили на шесть лет за разбой, семья вздохнула с облегчением. Мама Прохора снова вышла замуж, а он уехал в Москву.

Следующая встреча исполнителя народной песни с отцом произошла через много лет. Шаляпин был вынужден был приехать в родной Волгоград, чтобы заступиться за бабушку, мать отца. Выйдя на свободу, Захаренков-старший силой заставил отдать ему все сбережения. Певец признался, что в тот момент был готов убить отца.

Через какое-то время Андрей Иванович попал в психбольницу, а бабушка Прохора умерла. Только спустя долгие годы Шаляпин решился встретиться с отцом лицом к лицу. Артист осознал, что должен простить папу и не носить больше этот камень в душе. Вместе с ним к Захаренкову-старшему пришла мама певца.

С моей самой любимой женщиной - мамой ���� #мама #ПрохорШаляпин #самаялюбимая #ресторанКоролёк Фото опубликовано Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) Апр 19 2016 в 2:31 PDT

Фото опубликовано Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) Июл 5 2016 в 12:54 PDT

Исполнитель и его родитель трогательно поговорили по душам. Бывшую пассию Шаляпина Анну Калашникову папа назвал коварной и сказал гнать ее в шею.

Фото опубликовано Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) Мар 29 2016 в 11:40 PDT

В финале встречи отец клятвенно пообещал Прохору, что больше не вернется к прежней жизни. Теперь Андрей Иванович хочет одного – рисовать. Растроганный сын пообещал подарить ему краски и холст.