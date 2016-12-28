За сыновей Золотухина и Соловьева дают по 15 миллионов

Дети знаменитостей дали откровенные интервью. Они рассказали о своих проблемах и планах.

Ломоновская школа Москвы считается одной из самых элитных. Тут училась дочь долларового миллиардера из числа самых из числа самых влиятельных людей мира Владимира Потанина Анастасия, сын певицы Жасмин Михаил Семендуев, сын бизнесмена Сократа Джиенбаева Даниил и еще много других знаменитых наследников.

Стоимость года обучения в этом престижном учебном заведении, согласно информации его официального сайта, начинается от 1 332 000 рублей в год. Таким образом, за десять лет тут обеспеченным родителям придется выложить около 15 миллионов рублей. Но для знаменитостей эта сумма вполне подъемная. Поэтому тут в 9 классе учится, например, Даниил Соловьев, сын телеведущего Владимира Соловьева и Эльги Сэпп.

"Я увлекаюсь музыкой, историей, дипломатией, – рассказал Dni.Ru Даниил. – Если перечислять, то можно потратить час, а то и два. В этом году я особенно увлекся творчеством Франца Кафки. Я радуюсь и тому, что в этом году стал писать песни для своей сестры. Ну и путешествовал в этом году больше, чем в предыдущие годы.На зимние каникулы мы поедем в Арабские Эмираты, в Дубай. Очень необычное ощущение, когда ты остаешься в зиме, но, в то же время, прилетаешь в лето. Мою жизнь окружают увлечения, делают ее красочной, например, серфинг – один из моих самых любимых видов спорта".

Учеником 6 класса Ломоносовской школы является и Иван Золотухин, сын Валерия Золотухина и Ирины Линдт. "В этом году у меня много достижений, – рассказал Иван. – Я снялся в фильме Eins, Zwei, Drei, сыграл главную роль Ломоносова в мюзикле "Начало великого пути".На новогодние каникулы поеду к себе на дачу. Именно каникулы планирую очень тщательно, чтобы все успеть. На даче можно много чем заняться – поиграть в баскетбол, футбол, теннис, бильярд, компьютерные игры, позаниматься какими-то предметами, чтобы получить лучший результат в следующей четверти (по не которым предметам немножечко отстаю)".

А вот Александра Морозова, дочь певицы Славы, уже заканчивает школу – она учится в 11 классе. "Этот год был очень насыщенный, очень сложный – 11 класс, – сообщила Саша. – Я гожусь тем, что поступила на курсы МХАТ, занимаюсь там. Я определилась с тем, куда я хочу поступать. У меня хороший педагог, с которым я занимаюсь. Горжусь тем, что победила в олимпиаде "Грамотный русский язык", что начала играть на гитаре. В новогодние каникулы планирую провести дома. Останусь в Москве и буду готовиться к поступлению -много читать и выбирать отрывки для чтения наизусть при поступлении".