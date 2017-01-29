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Звезды шокированы гибелью основателя Soho Rooms

Андрей Гргорьев-Аполлонов и Анастасия Задорожная. Фото: Dni.Ru
Мир российского шоу-бизнеса и клубной культуры днем 29 января потрясла трагедия. Смерть одного из основателей клуба Soho Rooms стала ударом для многих музыкантов и исполнителей.
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Среди тех, кто был знаком с Сергеем Ткаченко, оказалась известная певица Анастасия Задорожная. Она рассказала, как диджей стал основателем клубной жизни в Москве.

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"Я знаю Сережу уже очень давно, еще со времен сериала. Мы вместе проводили время на съемках, можно сказать, не вылезали из клуба. Тогда это был еще Infinity, а потом уже появился Soho Rooms. Он был основателем всей этой тусовки, очень уважаемым человеком", – цитирует ее Life.ru. Певица добавила, что в последнее время мало общалась с Ткаченко, но старалась поддерживать с ним связь.

"Честно говоря, то, что произошло, для меня шок", – подчеркнула Задорожная. По ее словам, Ткаченко ни разу не был замечен в совершении каких-то противоречивых поступков.

Мы все пребываем в шоке и не понимаем, как такое могло произойти

В свою очередь известный продюсер Александр Толмацкий рассказал, что раньше Ткаченко увлекался алкоголем. "Нет таких причин, по которым можно выбросится из окна", – уверен он. Он отметил, что все относились с уважением к диджею, а сам основатель клубной жизни в Москве всегда был сдержан.

Знаком с Ткаченко был и участник группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов. Как оказалось, он знал диджея еще с тех времен, когда тот был в составе группы "Тет-а-тет". "Он был очень сдержанным, интеллигентным и добрым человеком, такого сам он бы сделать не смог", – отметил исполнитель. Он выразил мнению, что произошедшее – несчастный случай.

Среди тех, кто был шокирован смертью Ткаченко, оказалась и певица Юлианна Караулова. По ее словам, он часто присутствовал в клубе, но никогда не выпивал. "Очень странная ситуация, потому что все, кто с ним знаком, никогда бы не подумали, что так может произойти", – уверена исполнительница.

Напомним, трагедия произошла днем 29 января в центре Москвы. Предположительно, Ткаченко во время ссоры вылез за окно на карниз, чтобы напугать свою девушку, однако не смог забраться обратно.

 Внимание! Видео предназначено для просмотра лицами старше 18 лет! 

В течение десяти минут основатель клуба Soho Rooms висел, держась за подоконник, пока его девушка пыталась затащить его обратно и позвать на помощь. К сожалению, спустя некоторое время Ткаченко сорвался и рухнул на крышу здания, расположенного рядом с домом.

Автор: Евгений Мышко29 января 2017, 17:55

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