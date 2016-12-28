Российский певец пострадал в страшной аварии в Таиланде

Ученик Сергея Пенкина, певец и композитор Максим Бурматов серьезно пострадал в страшной аварии в Таиланде. Родственники и друзья артиста, который не в состоянии вернуться в Россию, просят помощи.

Представитель Максима Ольга Бубненкова отправила в Dni.Ru письмо, в котором рассказала о тяжелой ситуации, в которой оказался молодой талантливый исполнитель.

"Случилась сильная беда с артистом – Максимом Бурматовым. Максим с другом попали в ДТП со смертельным исходом. Друг Максима Роман Мелехин скончался почти сразу в больнице, Максим серьезно пострадал и находится в больнице в Пхукете", – сообщила Ольга.

По словам Бубненковой, Бурматову сделали операцию на ноге. "Но сейчас требуются: послеоперационная реабилитация, лечение головы (не выпускают из страны, пока Макс не будет в стабильном состоянии), дорога домой (предстоит сложная транспортация, так как дольше 10 минут Максим пока сидеть не может)", – перечислила представитель певца.

Местные власти неумолимы и на уступки россиянину не идут. "Пока все моменты этого ужасного происшествия не будут закрыты – домой не выпустят. Суд наложил штраф, который составляет в рублях 400 000. Мы очень надеемся на ВАС! Без ВАС нам не справиться!" – пожаловалась Ольга.

Самый удобный вид транспорта в Тайланде�������� #мотобайк Фото опубликовано ��️МАКСИМ БУРМАТОВ (@burmatov) Дек 17 2016 в 7:24 PST

В Таиланде Бурматов остался один на один со своей бедой. "К сожалению, органы, которые должны помогать здесь русским гражданам не особо отзывчивы, каждый день приходится стучаться в закрытые двери", – отметила Бубненкова.

�� Фото опубликовано ��️МАКСИМ БУРМАТОВ (@burmatov) Дек 17 2016 в 2:13 PST

Она уже начала на своей официальной странице "ВКонтакте" сбор денег для пострадавшего. "Точной суммы пока не возможно сказать, так как каждая процедура, каждый день в больнице оплачивается. P.S. Люди, которые готовы помочь! Будьте внимательны, мошенники наживаются на чужом горе! Для перевода денег НЕ НУЖНЫ ваши ФИО и 3 цифры на обороте карты, если вы получаете подобные сообщения – Не реагируйте!" – предупредила представительница Бурматова.