Возлюбленный напугал Тамару Глобу самоубийством

Они расстались в "глубокой ненависти". По словам астролога, у нее просто произошло отторжение.

В программе "Давай поженимся" астролог Тамара Глоба помогает устраивать личную жизнь одиноким и жаждущим любви. Она смотрит, что советуют звезды, и на основе этого формирует гороскоп. Между тем у нее самой с личной жизнью не все благополучно.

"Наверное, в моем возрасте уже не встретишь такую великую любовь, как это было в 35 лет, – вздыхает Глоба. – Вениамин (третий муж. – Прим. ред.) был необыкновенный. Я его видела и долго ждала. Он действительно был похож на Аполлона, причем во всем. Очень благородный человек высокого духовного полета, красивый. Но жизнь не сложилась. У всех есть недостатки. Есть, что мы хотим и можем терпеть, но не всю жизнь. Разошлись. После него я не то чтобы поставила крест, просто приняла решение, что больше не хочу ни за кем стоять".

Были в жизни Тамары и более драматичные отношения. "С одним из моих партнеров мы расстались в глубокой ненависти. Это был единственный случай в моей жизни и, наверное, последний, когда так произошло. Он долго после этого искал меня, постоянно звонил, но у меня произошло отторжение. А все из-за того, что этот человек был полной противоположностью мне. Не обращал внимания на что-то более важное, долбая меня по мелочам: не то сказала, не туда пошла, не то сделала, не так оделась... Я его два года прощала и шла навстречу, но ничего не менялось. Когда мы разошлись, он запугивал меня угрозами самоубийства", – цитирует Глобу портал Sobesednik.