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О Розе Сябитовой распустили грязные сплетни
Некий Иван Ирбис, сообщающий всем, что является бывшим пиарщиком Розы Сябитовой, распустил слух, будто ее дочь Ксения больше не живет с мужем Андреем Снетковым. На ток-шоу "Говорим и показываем" Иван заявил: "Я этого Андрея видел неоднократно. Там никакой любви в глазах. Парень сторонился Ксении. Он приехал в Москву, Роза Сябитова дала ему место в своем бизнесе, квартиру, содержание, машину со словами: "Только Ксению возьмите уже мою в жены наконец". Она же сваха, а дочь никак пристроить не может. Но Андрея с момента свадьбы никто не видел".
"Они все как тараканы на свет полезли, – ответила Роза на вопрос корреспондента Dni.Ru о клеветниках. – Людям не дает покоя мой успех, известность, устроенность в жизни. Вот и строят разные козни. А этому Ирбису, который рассказывает про меня и дочь небылицы, видимо, нужны деньги, вот он и пиарится на моем имени. На слухи же, которые обо мне распускают, отвечу так: "В моей семье все хорошо. И я сделаю все для счастья своих детей!"
Стоит заметить, что свадьба Ксении и Андрея состоялась в прошлом году и была признана одним из самых роскошных событий года. Только свадебное платье невесты, как говорят, обошлось в 800 тысяч рублей.
Когда в жизни Ксении появился Андрей, Роза Сябитова оценила его профессиональным взглядом. "Ксения уверена, что нашла Андрея без моей помощи, – улыбается главная сваха страны. – Скажу вам, что когда мой сын в 20 лет решил жениться, я знала, что он еще не готов, да и такая невеста мне не подходила. Она была старше почти на 15 лет – почти моя ровесница! Ну, зачем мне это надо? Я хочу здоровых внуков. И я сказала Денису: "Сынок, женись, нет проблем, но только с завтрашнего дня все мое финансирование заканчивается". И сыну понадобились всего сутки, чтобы принять решение, то, которое было нужно мне".
"Так и в случае с моим зятем Андреем, – продолжает Сябитова. – Я посмотрела на него – мальчик из профессорской семьи, юрист, красавец, внуки будут красивые! Но у меня был серьезный разговор с ним – я дала ему неделю на то, чтобы он определился со степенью серьезности своих намерений. Но уже на следующий день он сказал, что созрел для брака".
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