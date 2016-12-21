О Розе Сябитовой распустили грязные сплетни

Главная сваха страны ответила на клевету. Она уверена, что недруги ей просто завидуют.

Некий Иван Ирбис, сообщающий всем, что является бывшим пиарщиком Розы Сябитовой, распустил слух, будто ее дочь Ксения больше не живет с мужем Андреем Снетковым. На ток-шоу "Говорим и показываем" Иван заявил: "Я этого Андрея видел неоднократно. Там никакой любви в глазах. Парень сторонился Ксении. Он приехал в Москву, Роза Сябитова дала ему место в своем бизнесе, квартиру, содержание, машину со словами: "Только Ксению возьмите уже мою в жены наконец". Она же сваха, а дочь никак пристроить не может. Но Андрея с момента свадьбы никто не видел".



"Они все как тараканы на свет полезли, – ответила Роза на вопрос корреспондента Dni.Ru о клеветниках. – Людям не дает покоя мой успех, известность, устроенность в жизни. Вот и строят разные козни. А этому Ирбису, который рассказывает про меня и дочь небылицы, видимо, нужны деньги, вот он и пиарится на моем имени. На слухи же, которые обо мне распускают, отвечу так: "В моей семье все хорошо. И я сделаю все для счастья своих детей!"

Фото опубликовано Сябитова Ксения (@k_syaba) Ноя 23 2016 в 2:44 PST

Стоит заметить, что свадьба Ксении и Андрея состоялась в прошлом году и была признана одним из самых роскошных событий года. Только свадебное платье невесты, как говорят, обошлось в 800 тысяч рублей.

Когда в жизни Ксении появился Андрей, Роза Сябитова оценила его профессиональным взглядом. "Ксения уверена, что нашла Андрея без моей помощи, – улыбается главная сваха страны. – Скажу вам, что когда мой сын в 20 лет решил жениться, я знала, что он еще не готов, да и такая невеста мне не подходила. Она была старше почти на 15 лет – почти моя ровесница! Ну, зачем мне это надо? Я хочу здоровых внуков. И я сказала Денису: "Сынок, женись, нет проблем, но только с завтрашнего дня все мое финансирование заканчивается". И сыну понадобились всего сутки, чтобы принять решение, то, которое было нужно мне".

"Так и в случае с моим зятем Андреем, – продолжает Сябитова. – Я посмотрела на него – мальчик из профессорской семьи, юрист, красавец, внуки будут красивые! Но у меня был серьезный разговор с ним – я дала ему неделю на то, чтобы он определился со степенью серьезности своих намерений. Но уже на следующий день он сказал, что созрел для брака".

