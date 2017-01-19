Жених звездной ясновидящей трагически погиб

В жизни звездной ясновидящей Фатимы Хадуевой случилась трагедия. Экстрасенс собиралась идти под венец, но ее избранник скоропостижно скончался.

Как сообщили изданию Dni.Ru в пресс-службе телеканала ТВ-3, обладательница сверхспособностей буквально убита горем. Фатима стала главной звездой третьего сезона проекта "Дневник экстрасенса", который вышел в эфир в пятницу 13 января.

Некоторое время назад жених Хадуевой Вахтанг сделал ей предложение руки и сердца. Влюбленная женщина ответила ему согласием. Однако внезапно случилось несчастье. Избранник Фатимы попал в реанимацию. К сожалению, врачам так и не удалось его спасти.



Пока медики боролись за жизнь Вахтанга, экстрасенс ездила в командировки и помогала людям. Новость о смерти молодого человека застала Хадуеву далеко от дома, накануне ее дня рождения. Сейчас знаменитая экстрасенс предпочитает не комментировать произошедшее. Известно только, что прекращать съемки она не планирует, так как уже пообещала нескольким зрителям разобраться в их сложных жизненных ситуациях. Шоу "Дневник экстрасенса" продолжит выходить каждую пятницу в 18:00 на ТВ-3.

Первые серии третьего сезона были сняты до трагических событий. И поклонники проекта станут свидетелями тяжелых дней в жизни ясновидящей. Фатима искренне благодарит всех, кто поддерживает ее в группах проекта в социальных сетях, а также на сайте канала.