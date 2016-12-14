Финалистка "Битвы экстрасенсов" воюет со свекровью

Потомственная ведьма и опытная ясновидящая Татьяна Ларина неожиданно для себя оказалась в "болезненном семейном треугольнике". Финалистка 15 сезона "Битвы экстрасенсов" воюет со свекровью из-за мужа – мага Юлия Миткевича-Далецкого.

Как рассказали изданию Dni.Ru в пресс-службе телеканала ТВ-3, в семье Лариной и Миткевича-Далецкого продолжают кипеть нешуточные страсти. Сейчас они снимаются в реалити-шоу "Дневник экстрасенса". Зрители всерьез переживают за красивую пару и с нетерпением ждут новых выпусков проекта, который выходит в эфир по пятницам в 18:00.

В данный момент в семье двух ясновидящих возникла конфронтация с мамой Юлия. Миткевич-Далецкий практически не знал своей родительницы. Она бросила сына, когда ему было всего шесть лет. "Он разочаровал меня", – объяснила свой поступок в беседе с телевизионщиками Вьяса (настоящее имя Ирина).

Очевидцы рассказали, что мама экстрасенса производит впечатление женщины жесткой и откровенной. Она утверждает, что тоже обладает сверхъестественными способностями. Вот откуда дар у Далецкого: это мать передала его сыну, хоть и нелюбимому. Вьяса объясняет свою неприязнь к сыну тем, что просто никогда не хотела ребенка.

"У меня было 100% бесплодие. Карма не позволяет мне делать аборты, иначе... – на этом моменте мать Юлия замолчала и после театральной паузы продолжила делиться шокирующими подробностями. – Когда он родился, мне даже было неинтересно, кто там. Полгода подходить к нему не хотела. У нас не было ни качания на руках, ни сосок… Всего этого уродства".

Так и не ощутив любви к ребенку, Вьяса отдала его в детдом. На тот момент мальчику едва исполнилось шесть лет. В жизнь Миткевича-Далецкого женщина вернулась, когда он отметил 17-летие, и спустя несколько дней исчезла вновь. Юлий отчаянно пытался наладить контакт с мамой, звонил ей и писал по всем доступным адресам. Даже когда из приюта его забрала бабушка, он не оставлял попыток связаться с единственной родной женщиной, которая так "бессердечно и бессмысленно его отвергла". Но все было тщетно.

Когда Юлий без оглядки влюбился в Татьяну Ларину, такую же могущественную колдунью, как и Вьяса, это показалось ему равноценной заменой. Однако маме это не понравилось. Ирина, называвшая экстрасенса своим "имуществом", очень остро восприняла изменение его семейного статуса.

"Юлий Далецкий убил свой талант – причем, в прямом смысле", – ответила на вопрос о браке Миткевича-Далецкого и Лариной Вьяса, дав понять, что она не в восторге от всего происходящего. Женщина категорически против того, что ее отпрыск выбрал светскую жизнь с возлюбленной, которая якобы старше его на 20 с лишним лет, и превратил свою судьбу в реалити-шоу.

Татьяна не может понять и принять такое отношение свекрови. Осуждает она поведение Вьясы с сыном. Сама Ларина является нежной, любящей, образцовой мамой, готовой совершить невозможное для своего наследника от предыдущих отношений. А еще ясновидящая мечтает родить еще одного ребенка.

Телевизионщики решили свести враждующие стороны и дать им возможность разобраться в своих отношениях, обсудить взаимные претензии и – по итогам разговора – или помириться, или навсегда прекратить общение. Татьяна подробно объяснила Вьясе, можно ли считать Юлия "имуществом". И если да, то чьим.

Схватку двух опытных ведьм за будущее Миткевича-Далецкого покажут 16 декабря в реалити-шоу "Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной". Известно, что эта встреча стала настоящим испытанием для всех оппонентов в "болезненном семейном треугольнике"… Переживающая за мужа Ларина мужественно вступила в бой со свекровью.