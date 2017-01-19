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Живот и подбородок Цой округлились до неузнаваемости

Анита Цой. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Певица расстроена тем, что так сильно потолстела. Теперь на ней не сходятся дорогие концертные платья.
прочитано 3510 раз

Кто бы мог подумать, что меньше чем за месяц подтянутая красавица Анита Цой так резко изменится! "Я решила признаться прежде всего себе в том, что за время новогодних каникул распустила себя в еде и мало занималась спортом. Плавание с черепахами, дайвинг и купание в проруби не в счет. Достаточно вспомнить, как я день назад посреди ночи ела киевский тортик. Вернувшись домой и встав на весы, я пришла в шок. Пять лишних килограммов!!! Живот и подбородок округлились до неузнаваемости. Сказать, что я расстроилась – ничего не сказать. Я в полном дерьме, друзья, а мне скоро в тур. А костюмы на меня однозначно не налезут. Отдохнула так отдохнула", – поделилась артистка печалью в социальной сети.

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 Анита Сергеевна Цой

Анита Сергеевна Цой певица

Ранее в интервью Dni.Ru Цой призналась: "Я всю жизнь борюсь с лишним весом, поскольку пышка по природе. Например, после родов я стала весить почти 100 килограммов, хотя и до родов была крепышом. Чтобы привести себя в форму, пришлось пройти долгий путь проб и ошибок – от таблеток для похудения и прорезиненных подштанников от целлюлита, до различных кремов и диет. Мне удалось отучить себя от чрезмерного употребления сахара и соли, что задерживает воду и мешает процессу похудения".

В процессе работы над собой самым сложным для певицы оказалось обзавестись новыми привычками: есть небольшими порциями и часто, знать, какие продукты сочетаются друг с другом. Второе ее правило – постоянное движение. "Три-четыре раза в неделю я хожу в спортзал, в бассейн, выкладываюсь на концертах. Вы можете играть со своими детьми, гулять с любимой собакой, зажигать на танцполе, заниматься любовью... Главное – не стойте на одном месте и не проводите на диване все свободное время, – отметила Анита. – Приготовьтесь к тому, что заниматься фигурой – это кропотливая каждодневная работа!"

19 января 2017, 13:12

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