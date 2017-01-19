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Живот и подбородок Цой округлились до неузнаваемости
Кто бы мог подумать, что меньше чем за месяц подтянутая красавица Анита Цой так резко изменится! "Я решила признаться прежде всего себе в том, что за время новогодних каникул распустила себя в еде и мало занималась спортом. Плавание с черепахами, дайвинг и купание в проруби не в счет. Достаточно вспомнить, как я день назад посреди ночи ела киевский тортик. Вернувшись домой и встав на весы, я пришла в шок. Пять лишних килограммов!!! Живот и подбородок округлились до неузнаваемости. Сказать, что я расстроилась – ничего не сказать. Я в полном дерьме, друзья, а мне скоро в тур. А костюмы на меня однозначно не налезут. Отдохнула так отдохнула", – поделилась артистка печалью в социальной сети.
Ранее в интервью Dni.Ru Цой призналась: "Я всю жизнь борюсь с лишним весом, поскольку пышка по природе. Например, после родов я стала весить почти 100 килограммов, хотя и до родов была крепышом. Чтобы привести себя в форму, пришлось пройти долгий путь проб и ошибок – от таблеток для похудения и прорезиненных подштанников от целлюлита, до различных кремов и диет. Мне удалось отучить себя от чрезмерного употребления сахара и соли, что задерживает воду и мешает процессу похудения".
В процессе работы над собой самым сложным для певицы оказалось обзавестись новыми привычками: есть небольшими порциями и часто, знать, какие продукты сочетаются друг с другом. Второе ее правило – постоянное движение. "Три-четыре раза в неделю я хожу в спортзал, в бассейн, выкладываюсь на концертах. Вы можете играть со своими детьми, гулять с любимой собакой, зажигать на танцполе, заниматься любовью... Главное
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не стойте на одном месте и не проводите на диване все свободное время, – отметила Анита. – Приготовьтесь к тому, что заниматься фигурой
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это кропотливая каждодневная работа!"
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