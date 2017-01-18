Врач поставил звезде "Голоса" неутешительный диагноз

Победительница шоу "Голос" Дарья Антонюк рассказала о тяжелой болезни. Буквально в финале врач поставил артистке неутешительный диагноз.

Обычно свои выступления Дарья Антонюк не смотрит. Но с финальными появлениями на сцене получилось иначе. Дело в том, что звезда шоу "Голос" тогда болела. "Мой голосовой аппарат практически не работал. Я же спела вообще без репетиции. Такое было впервые! За меня репетировал Леонид Николаевич Агутин (для настройки звука под определенную песню наставник исполнял песни Даши на генеральном прогоне. – Прим. ред.). Считаю, что на тот самый момент я выдала максимум. И справилась с задачей, учитывая отсутствие голоса. Это большое чудо", – призналась Антонюк.

Победительница шоу "Голос" рассказала о тяжелой болезни. "Перед нокаутами я заболела бронхитом. Все было критично, а долечиться я не успела – эфир был каждую пятницу. В итоге к финалу у меня был целый комплекс: тонзиллит, острая форма ларинготрахеита, острый ринит и синусит. Фониатр мне сказал, что выхода нет и я должна спеть как смогу. Мне в гортань заливали препараты, каждый день я приезжала в клинику ставить капельницу и три укола, пила лекарства. Обычное лечение связок, только в усиленном формате. Кстати, лечусь и до сих пор. Еще месяц это будет продолжаться – надо готовиться к туру", – цитирует Дарью "Телепрограмма".

Не секрет, что общественность и журналисты были уверены в победе соперника Антонюк Александра Панайотова. "Ой, а можно мне не задавать вопросов про Сашу? Если честно, уже устала отвечать на них. Нас постоянно почему-то сравнивают. Я желаю Саше успехов, но мы совершенно разные. Это несправедливо. Саше 32 года, мне всего 20. Он начал карьеру в моем возрасте, и его не сравнивали ни с кем. Зачем сравнивать меня?" – задала риторический вопрос Антонюк.

По словам Дарьи, Панайотов уверен в справедливости ее победы. "Все были настроены на его победу, потому что Панайотова знают. И это большая сенсация, когда известный человек приходит в "Голос". К нему приковано внимание, у него больше просмотров в YouTube. Никто ведь не будет вбивать в интернете "Дарья Антонюк" и искать мои выступления. Поэтому и ждали победы от него... Думаю, моя победа справедлива", – заключила артистка.