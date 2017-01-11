Фаворит шоу "Голос" впервые станет отцом

Полуфиналист второго сезона шоу "Голос", музыкант и певец Антон Беляев впервые станет отцом. Лидер коллектива Therr Maitz показал фото своей беременной супруги.

Для поклонников талантливого музыканта радостная новость о скором прибавлении в его семье стала большой неожиданностью. Антон до последнего держал все в секрете.

Супруги отдыхают сейчас на Мальдивских островах. Беляев опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором сзади него позирует жена Юлия. По размеру живота журналисты уже на глазок определили пятый или шестой месяц.

Сам певец какими-либо подробностями делиться не стал. Лишь лаконично подписал семейное фото: "Кое-кто теперь кое-кто)) #babymoon".

Поклонники засыпали красивую пару поздравлениями. По мнению пользователей Сети, живот у Юлии уже настолько большой, что сомнений быть не может: она беременна. Это будет первый ребенок пары.

Фото опубликовано Антон Беляев Therr Maitz (@therrmaitz) Янв 11 2017 в 5:01 PST

Влюбленные сыграли свадьбу в 2012 году. Жена Антона является выпускницей журфака МГУ им. М. В. Ломоносова. Юлия начинала свою карьеру в газете, позже в разное время работала телеведущей, корреспонденткой разных каналов, снимала светские видеоролики. В настоящее время является директором коллектива своего мужа Therr Maitz.

Фото опубликовано Антон Беляев Therr Maitz (@therrmaitz) Янв 8 2017 в 8:52 PST

В 2013 году Беляев стал участником второго сезона проекта "Голос". К Антону повернулись все наставники, он выбрал Леонида Агутина, который отказался от него на этапе "поединков", после чего певца спасла Пелагея. Прошел до полуфинала.