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Фаворит шоу "Голос" впервые станет отцом
Для поклонников талантливого музыканта радостная новость о скором прибавлении в его семье стала большой неожиданностью. Антон до последнего держал все в секрете.
Супруги отдыхают сейчас на Мальдивских островах. Беляев опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором сзади него позирует жена Юлия. По размеру живота журналисты уже на глазок определили пятый или шестой месяц.
Сам певец какими-либо подробностями делиться не стал. Лишь лаконично подписал семейное фото: "Кое-кто теперь кое-кто)) #babymoon".
Поклонники засыпали красивую пару поздравлениями. По мнению пользователей Сети, живот у Юлии уже настолько большой, что сомнений быть не может: она беременна. Это будет первый ребенок пары.
Влюбленные сыграли свадьбу в 2012 году. Жена Антона является выпускницей журфака МГУ им. М. В. Ломоносова. Юлия начинала свою карьеру в газете, позже в разное время работала телеведущей, корреспонденткой разных каналов, снимала светские видеоролики. В настоящее время является директором коллектива своего мужа Therr Maitz.
В 2013 году Беляев стал участником второго сезона проекта "Голос". К Антону повернулись все наставники, он выбрал Леонида Агутина, который отказался от него на этапе "поединков", после чего певца спасла Пелагея. Прошел до полуфинала.
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