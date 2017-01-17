Киркоров странно поздравил Николаева

Сегодня, 17 января, популярный певец и автор песен Игорь Николаев отмечает день рождения. Коллеги поздравили артиста, особенно выделился Филипп Киркоров, обратившийся к имениннику с весьма странными словами.

Популярный исполнитель, поэт, композитор, чьему перу принадлежит большое количество хитов, Игорь Николаев отмечает 57-летие. Коллеги осыпали именинника поздравлениями. Так, Александр Серов посвятил Николаеву такой пост на своей страничке в социальной сети Instagram: "Сегодня отличный день, у моего лучшего друга День рождения! И я спешу поздравить его со столь знаменательной датой! Дорогой Игорь, я очень рад, что мы дружим уже много лет и что наша дружба проверена не только годами, но и делами. Спасибо, что ты есть, что ты не единственный, но лучший друг! Удачи, счастья и всех благ тебе! 🎂🎉🎁🎹🎼"

Не остался в стороне и юморист Михаил Грушевский. "Игорь, дорогой! Хорошо помню, что познакомился с тобой в июне 1988 !!! Скоро уже 30 лет как) Ты уже был популярнейшим музыкантом, а у меня имело место быть самое первое выступление на эстраде) С Днем Рождения, дорогой мой друг!!! Спасибо за превосходные творческие и, главное, человеческие качества!!! Ну и, разумеется, Выпьем За Любовь!!!🌹🌹🌹" – осыпал комплиментами именинника артист.

На этом медоточивом фоне ложкой дегтя выделился Филипп Киркоров. Он поздравил Игоря такими словами: "Дорогой Игорь!!!!! Ты навсегда можешь уже ни о чем не беспокоиться и не думать! Ты сделал столько для нашей культуры, для нашей Аллы, и не только для нее одной, но полюбили мы тебя и узнали конечно же благодаря Великим песням, которая спела ЖЕНЩИНА КОТОРАЯ ПОЁТ!!!! И несомненно которая еще споет!! Дай Бог тебе всего самого доброго и прекрасного!!! Люблю тебя, уважаю, и преклоняюсь перед твоим Великим Талантом и Даром, который тебе безусловно достался по наследству от твоего Замечательного Отца и Чудесной Мамы!!! Счастлив, что у меня есть такой друг, с которым и в горе и в радости можно найти себя и не потерять! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДОРОГОЙ ИГОРЕК!!!"

Видео опубликовано Филипп Киркоров (@fkirkorov) Янв 17 2017 в 1:23 PST

Однако некоторым поклонникам Киркорова его слова в адрес Николаева показались странными. "как-то странно Филя поздравил Игоряшу... будто не день рождения, а поминки... можешь ни о чем не беспокоиться... навсегда... мрачно...." – написала одна фанатка. Другая раскритиковала Филиппа за то, что даже в этом посте, посвященном артисту, тот вспомнил Аллу Пугачеву: "Алла то причем ??#аллафобия#у киркорова явновыражена....лечиться срочно...🏥"

Конечно же, поздравила Игоря Николаева его супруга, певица Юлия Проскурякова. Артистка оказалась весьма лаконичной: "С днем рождения❤ любимый, гениальный, добрый, умный, красивый, мудрый с днем рождения лучший из лучших!!!"