Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей

Флешмоб в тапочках, который артисты запустили в поддержку Аллы Пугачевой, стал последней каплей. Впрочем, российский поп-король всегда смеялся над обидчиками.

Второй день бушуют страсти вокруг петиции, которую недовольные телезрители направили в адрес руководства "Первого канала". В обращении говорится: "То, что происходило в вашем новогоднем эфире, это уже просто за гранью! Он стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у Примадонны".

Вскоре появилась петиция противоположного содержания: "Мы, нижеподписавшиеся, просим не сокращать присутствие Аллы Борисовны в эфире ведущего федерального канала страны. Существует немалая группа людей, которая всегда рада появлению Аллы Борисовны в программах вашего канала, в том числе и новогодних. Алла Пугачева – ярчайшая личность современности, любимая миллионами людей певица, ее творчество уже стало национальным достоянием страны. Требования в духе "убрать Пугачеву из эфира" выглядят просто нелепой вкусовщиной".

В ответ Примадонна выложила ролик, в котором видны только ее тапки. "Пожалуйста, не волнуйтесь. Не надо собирать никакие подписи за Пугачеву, – попросила певица сторонников. – Ведь самое смешное желание – это желание нравиться всем. Кому-то нравится, кому-то нет. Живем дальше! Радостно и весело".

Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 10 2017 в 11:56 PST

Артисты из ближайшего круга тут же решили угодить ей: бывший муж со товарищи принял тапочки за флешмоб и решил его поддержать. Отдыхающий в Майами Филипп Киркоров записал такое обращение: "Пожалуйста, не волнуйтесь! Не в подписях дело и даже не в тапочках дело, да не в кофточках (это он о скандале с розовой кофточкой. – Прим. Ред). Если кому-то что-то не нравится, необязательно нас ставить об этом в известность. Постарайтесь этот шок пережить самостоятельно. Вы спрашиваете, как мы реагируем, когда кто-то говорит о нас плохо? Плохо говорят о нас те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас – не до нас! И напоследок: не принимайте близко к сердцу то, что можно послать в задницу. В общем, тапочки Коли и тапочки Филиппа поддерживают тапочки Аллы!"

Видео опубликовано Филипп Киркоров (@fkirkorov) Янв 11 2017 в 1:23 PST

Это заявление выглядит странно. Получается, артисту безразлично мнение зрителей, поскольку он уверен в своей гениальности. Поклонников такая позиция возмутила.

" Как вы можете! Оскорбили зрителей! Дешевый поступок. Нашими деньгами живете. Вот так вы уважаете народ. Браво, нет слов", " Почему ноги и тапочки – потому что они топтали нас своими ногами. Вот такой жест и бойкот от звезд", "Ни за какие деньги нормальные люди не стали бы устраивать из себя посмешище, как вы", "Совсем с ума сошли ! Они не Аллу поддерживают, а над народом стебутся!", "Людям свое мнение высказать нельзя. Прямо все обязаны любить-обожать эту кодлу... Правда глаза колет?", "Совсем стыд потеряли!" – негодуют подписчики Киркорова в социальной сети.

Впрочем, поп-король умеет посмеяться над обидчиками. Как писали Dni.Ru, о нашумевшем конфликте с композитором Дидье Маруани в эфире "Первого канала" он исполнил шуточную песню на мотив скандальной "Жестокой любви".

Видео опубликовано Филипп Киркоров (@fkirkorov) Янв 11 2017 в 11:33 PST



Видео с тапочками записал и Николай Басков: "Пожалуйста, не волнуйтесь. Не надо собирать никакие подписи. Ведь когда у вас много денег, вам не до сбора подписей. Вам не нравятся одни и те же звезды? Правильно, вам должна нравится одна и та же звезда. Живем дальше радостно и весело. Или грустно и нудно – это кто как больше любит!"

Поклонники изумлены донельзя этим зазеркальем: " Я не пойму, что они так испугались петиции? Столько бучи подняли. Противно, недостойно. Действительно надоели. Где эта петиция? Пойду подпишусь", " Вот, поклонники, понимаете теперь, как о нас отзываются звезды наши и как они любят нас и уважают?", "Совсем уже чокнулись, не знают, чем заняться. Позор, стыдно за них".

