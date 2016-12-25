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Ковальчук рассказала об изменах Чумакова

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: GLOBAL LOOK press
Певица Юлия Ковальчук откровенно рассказала б отношениях с коллегой по сцене, мужем Алексеем Чумаковым. Девушка заявила, что не в курсе измен супруга.
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Ковальчук стала гостьей программы "Секрет на миллион" Леры Кудрявцевой. Певица откровенно рассказала, что думает по поводу возможных измен своего мужа Алексея Чумакова. "Не знаю, значит, не было (измен – прим. Ред.). Я прекрасно знаю, что мой муж – очень красивый мужчина. Я знаю, как на него реагируют, как пищат девушки. Но я достаточно уверенная в себе женщина, чтобы понимать, что это должна быть очень хорошая девушка с определенным набором качеств, чтобы он захотел меня ради нее оставить или изменить мне", -  рассказала Ковальчук в эфире канала НТВ накануне, 24 декабря.


Певица заметила, что со стороны кажется, что они с Чумаковым – "несовместимая пара". "Я – сгусток энергии, мне надо рано вставать, срочно куда-то бежать. Леша – спокойный, он поздно встает, никуда не торопясь, пьет чай. Но хорошо, что мы быстро поняли, что не надо никого переделывать и успокоились…" , – поделилась звезда. Исполнительница подчеркнула, что несмотря на обоюдную занятость, они с мужем всегда находят время, чтобы побыть наедине.


Юлия призналась – они с Алексеем мечтают о пополнении в семье. Ковальчук хочет как минимум двоих детей, а Чумаков настаивает на троих. "Я считаю, что рождение детей – это вопрос божественный, давайте будем честными. Мы хотим, мы делаем посыл во Вселенную, надеемся, что она нас услышит, и все случится. Мы оба здоровы, и не будем прибегать ни к каким искусственным методам. Никакой временной планки мы себе не ставим", – пояснила артистка. 

25 декабря 2016, 12:52

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