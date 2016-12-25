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Ковальчук рассказала об изменах Чумакова
Ковальчук стала гостьей программы "Секрет на миллион" Леры Кудрявцевой. Певица откровенно рассказала, что думает по поводу возможных измен своего мужа Алексея Чумакова. "Не знаю, значит, не было (измен – прим. Ред.). Я прекрасно знаю, что мой муж – очень красивый мужчина. Я знаю, как на него реагируют, как пищат девушки. Но я достаточно уверенная в себе женщина, чтобы понимать, что это должна быть очень хорошая девушка с определенным набором качеств, чтобы он захотел меня ради нее оставить или изменить мне", - рассказала Ковальчук в эфире канала НТВ накануне, 24 декабря.
Певица заметила, что со стороны кажется, что они с Чумаковым – "несовместимая пара". "Я – сгусток энергии, мне надо рано вставать, срочно куда-то бежать. Леша – спокойный, он поздно встает, никуда не торопясь, пьет чай. Но хорошо, что мы быстро поняли, что не надо никого переделывать и успокоились…" , – поделилась звезда. Исполнительница подчеркнула, что несмотря на обоюдную занятость, они с мужем всегда находят время, чтобы побыть наедине.
Юлия призналась – они с Алексеем мечтают о пополнении в семье. Ковальчук хочет как минимум двоих детей, а Чумаков настаивает на троих. "Я считаю, что рождение детей – это вопрос божественный, давайте будем честными. Мы хотим, мы делаем посыл во Вселенную, надеемся, что она нас услышит, и все случится. Мы оба здоровы, и не будем прибегать ни к каким искусственным методам. Никакой временной планки мы себе не ставим", – пояснила артистка.
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