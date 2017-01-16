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На шикарной свадьбе невесту обругали за грязные волосы

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
В Великобритании отгремела свадьба внучки миллиардера Валерия Когана Ирины. На мероприятии было множество россиийских и зарубежных, однако все внимание было сконцентрировано на невесте, чей внешний вид вызвал вопросы у общественности.
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На днях в Лондоне отгремела свадьба внучки российского миллиардера Валерия Когана Ирины. Ее избранником стал англичанин Дэниел Кенвэй, с которым она познакомилась в английской столице.

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На мероприятии отметилось множество знаменитостей с мировым именем. Так, тамадой был сам Антонио Бандерас, а развлекали публику сэр Элтон Джон и дива Мэрайа Кэри. Вели мероприятие Яна Чурикова и Валдис Пельш.

Не обошлось и без российских звезд. На сцене зала, где гуляла свадьба, спели Филипп Киркоров и Анна Нетребко (вместе и по отдельности), а за столиками делились фотографиями и видео с торжества Игорь Николаев. Алла Вербер, Владимир Винокур, Игорь Гуляев и многие другие. На свадьбе был замечен даже популярный певец Александр Серов, который вообще выходит в свет лишь в исключительных случаях.

К слову, в Instagram дизайнера Гуляева разгорелась жаркая дискуссия относительно внешнего вида невесты. В частности, подписчики раскритиковали прическу (а вернее, ее полное отсутствие) Ирины. "А где маэстро Зверев, чтоб прическу невесте сделать😳🤔?", "Я молчала🤐но по думала про волосы", "Да уж...как то с волосами у невесты проблемы...странно", "я думаю денег на стилиста для невесты уже не хватило😣...походу свадьбу оплатили родители жениха", "На голове кошмар", – так охарактеризовали внешний вид невесты подписчики Гуляева.

Впрочем, не все обратили внимание на волосы Ирины. "Какая разница, что у тебя на голове, когда у тебя Элтон Джон поет на свадьбе?))) это только у нас в России налачивают волосы так и наряжаются как в последний раз 😂" – отметил один подписчик Гуляева. Куда больше поклонников дизайнера интересовали подробности мероприятия.

Действительно, свадьба удалась на славу. Пока на сцене пел сидящий за роялем постаревший Элтон Джон, в зале танцевал с миловидной партнершей неувядающий Антонио Бандерас. Впрочем, свой внушительный гонорар английский артист достойно отработал: он энергично кивал в такт музыке и пел, не жалея сил.

Мэрайа Кэри вышла к зрителям в обтягивающем аппетитные формы блестящем наряде. И, словно бы противореча многочисленным слухам о проблемах с голосом и откровенной халтуре на сцене, порядком "зажгла" танцпол быстрыми ритмами.

Автор: Наталья Аряева16 января 2017, 10:42

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