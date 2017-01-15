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Cвадьба с Нетребко поразила роскошью
Российские и голливудские звезды стали гостями и непосредственными участниками великолепного торжества по случаю свадьбы, которая состоялась в столице Великобритании. Для своего роскошного праздника жених и невеста выбрали один ресторанов в самом центре фешенебельного района Мэрилебон Лондона.
Размах свадьбы поражает воображение. Гости с первых же минут стали делиться фотографиями и видео со свадьбы. Анна Нетребко, Элтон Джон, Мэрайя Кэри, Филипп Киркоров, Стас Михайлов с женой Инной, Антонио Бандерас, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов и многие другие поздравили молодоженов. Присутствовал на свадьбе и Полад Бюльбюль-оглы, известный музыкант и посол Азербайджана в России.
"Друзья! Простите за перегруз ленты. Больше не буду.
Просто редко бывают в жизни такие вечера...Честно", – призналась
восторженная Нетребко.
В невероятном восторге от праздничного вечера пребывал известный композитор Игорь Николаев. "До сих пор не могу поверить, что Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко зажигали на моих глазах под мои песни "Выпьем за любовь и "Такси, такси". С огромнейшим восторгом и уважением к вам, дорогие!" – написал музыкант в микроблоге.
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