Популярный российский актер и певец Алексей Воробьев перестал следить за собой. Артист не бреется и не стрижется.

А еще Алексей Воробьев похудел. Пока многочисленные поклонники теряются в догадках, почему артист вдруг запустил себя, журналисты узнали причину. Оказывается, Воробьев принимает участие в новом телепроекте. Артист играет роль психически неуравновешенного мужчины с острым слухом.

О своей новой внешности Воробьев рассказал так: "Человек с таким "бременем", как мой персонаж, явно не может быть атлетичным, как Воробьев. Поэтому для съемок я похудел на восемь килограммов, сейчас вешу 85. Ем все, но избегаю фастфуда. Веду здоровый образ жизни. Должна быть неопрятность, такой человек не может следить за собой, ежедневно бриться и причесываться. После определенных событий в жизни его не волнует, как он выглядит в принципе".

Алексей отметил, что в жизни он тоже остро реагирует на звуки, правда, не на все. "Я, как и мой герой, с пяти лет занимаюсь музыкой и очень чувствителен к звучанию и тембру голосов. Бывает тональность голоса, которая звучит чуть выше, чем мне комфортно, и меня при общении с человеком начинает чуть ли не корежить, хочется отойти подальше, я даже щурюсь. На днях на одном мероприятии девушка с таким голосом брала у меня интервью... Я стоял и щурился от невыносимых нот ее голоса. Она заметила мою странную реакцию и спросила: "С вами все в порядке?" А я ждал, когда же наконец вопрос закончится..." – цитирует Воробьева "Собеседник".

Фото опубликовано �������� ��������������.Алексей Воробьев (@mr.alexsparrow) Ноя 2 2016 в 4:11 PDT

В заключение популярный артист объяснил, почему выбрал работу именно в этом проекте: "Для меня актерская работа – любимое дело и удовольствие. У меня есть гораздо более простые и быстрые возможности заработать. Достаточно одного концерта. Но такие роли дают возможность внутреннего и профессионального роста. Мой персонаж заставляет меня двигаться, расти, менять что-то в себе, вытаскивать в кадре что-то такое, что раньше я не вытаскивал, и в этом кайф".