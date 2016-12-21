Покинувшему "Дом-2" Глебу Клубничке негде жить

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Глеб Клубничка покинул проект, но теперь ему негде жить. Об этом бывшие участники телестройки Рустам Солнцев и Михаил Терехин рассказали в программе "Тролли" на канале последнего в Periscope.

"Глеб ушел из проекта, и ему негде жить, – поделился Солнцев. – Мы виделись вчера ранним утром, он мне все рассказал, но самое главное, что он мне рассказал, – это то, что он хотел вернуться к жене, но она его на порог не пускает. Он уже два дня бьется к Ольге, это правда. Сейчас живет в гостишке на Юго-Западной, она действительно его посылает. Наша общая знакомая Криска Дерябина вообще говорит, что не будет никакого воссоединения".

Бывшие "коллеги" Глеба обратились к поклонникам с просьбой приютить Клубничку. "Может быть, у кого-то есть какой-нибудь уголочек, местечко, куда можно поселить Глеба, лавочка – напишите мне, напишите Рустаму, – высказался Терехин. – Предлагать Москву и Московскую область, сейчас на полном серьезе".

Фото опубликовано Артист&Ведущий на Ваш Праздник (@gleb_zhemchugov) Дек 16 2016 в 8:59 PST

"Я Глеба сегодня звал к нам на прямой эфир, сказал, наши зрители могут дать тебе совет, тебя может пригреть какая-нибудь девчуля, и будет Глеб вообще при ней, хотя бы пару недель, пока не надоест", – добавил Солнцев. Но очевидно, Глеб его предложение не принял.

Бывшие участники проекта пришли к выводу, что благодаря уходу из проекта жизнь Глеба может измениться в лучшую сторону. "Я помню, года три или четыре назад Глеба так же выгнали, он подошел ко мне: "Мишка, я прое... все. Меня предупреждала шеф-редактор..." – высказался Михаил. "По большому счету, все, что ни делается, все к лучшему. Он встретил Ольгу, у них родился ребенок, и на проект они пришли уже как пара. Может быть, теперь его выгоняют для того, чтобы он опять сделал какой-то решительный шаг", – предположил Солнцев. "Например, новую семью и нового ребенка", – договорил Терехин.

Фото опубликовано Рустам Солнцев (@solncevrustam_) Дек 20 2016 в 12:00 PST

Как писали Dni.Ru, Глеб окончательно решил развестись несколько недель назад. Он активно пытался построить отношения на "Доме-2", но его старания не увенчались успехом. После расставания участник реалити-шоу вплотную занялся собственной внешностью – сделал липосакцию живота. Теперь в планах у Клубнички – уменьшить колени и ляжки, нарастить подбородок, также он задумывается о пересадке волос на голову.