Барзиков ушел из "Дома-2"

У беременной Полины Гагариной сдали нервы Отношение к Варум изменилось после ее слов Джоли и Питт дали друг другу шанс Дом-2 Звездные разводы ушедшего года
Шоу-бизнес

Сын сорвал планы Ксении Собчак

Популярная ведущая рассказала о материнстве
Шоу-бизнес

Волочкова стыдливо прикрыла "живот-тряпочку"

Поклонники решили, что балерина "под градусом"
партнеры
Вторник 10 января
Лента новостей
15:23
"Мажора с автоматом" арестовали на два месяца
15:21
Наплевавшая на СБУ Савченко опубликовала списки пленников
15:01
Погибшего в метро пассажира под поезд толкнули друзья
14:58
Под Москвой машина с мертвым водителем влетела в остановку
14:49
Значение имени Светлана
14:44
Уходящая американская администрация бьется в агонии
14:36
Трампа запугивают "силой кисок"
14:28
Десять человек отравились газом в Подмосковье
14:02
Кремль подвел черту под правлением Обамы
13:50
ВКС России в Сирии выполнили поставленную Путиным задачу
13:44
Мишель Обама стала соперницей Мадонны
13:22
Янукович сошелся с моделью Playboy
13:19
Володин позитивно оценил поправки для принятия социальных законов
13:06
Спикер Госдумы встретится с главой ПАСЕ в январе
13:04
Житель Вологодской области убил друга при попытке вывести из запоя
12:56
Чиновники настучали на Улюкаева
12:55
Володин диагностировал истерику у администрации Обамы
12:51
ФИФА увеличит число участников чемпионата мира
12:29
Москвич-романтик украл статую из парка ради любимой
12:21
Российские кибервойска вошли в топ мировых лидеров
12:10
В Подмосковье мужчина погиб при игре в русскую рулетку
12:08
Дэвид Духовны вернулся в "Твин Пикс"
12:08
У Порошенко возникли проблемы из-за бизнеса в России
11:59
На пустыре в Москве нашли присыпанный землей труп
11:43
Курильщиков вылечит государство
11:35
Роналду впервые после гей-скандала вышел в свет с подругой
11:33
Сотрудник "Почты России" крал смартфоны из посылок москвичей
11:23
Захарова втянулась в скандал Трампа и Стрип
10:56
Как у должников будут отбирать единственное жилье
10:45
Очерненного биатлониста Логинова оставили в запасе сборной России
10:43
В Китае нашли гробницу династии Мин
10:17
У беременной Полины Гагариной сдали нервы
10:13
Джоли и Питт дали друг другу шанс
10:08
Оголившаяся гонщица Багдасарян удивлена скандалом
10:05
Москвич застрелил любовницу и покончил с собой
09:53
В Москве курсант упал с 25-го этажа во время вечеринки
09:44
Отношение к Варум изменилось после ее слов
09:27
Житель Урала пытался поменять обручальное кольцо на права
09:24
Трамп сделал россиян на 29 млрд богаче
09:11
Чемпион Европы погиб в ДТП под Кемерово
09:02
Максим Аверин поразил роскошной шевелюрой
08:57
Исинбаева восхитила своим видом на премии
08:39
Суровые российские летчики довели пилотов США
08:39
Раскрыта тайна крушения Ту-154
08:34
Проклову обругали за романы с женатыми актерами
08:30
Пенсионер умер в очереди в ресторане KFC на северо-западе Москвы
08:26
Жасмин: Без камер Пугачева ведет себя лучше
08:18
Пассажиры рассказали о ЧП в метро
08:10
Собака растерзала тело хозяина в Москве
22:07
Российского консула нашли мертвым в запертой квартире в Афинах
21:59
В Белоруссии показали новую "первую леди"
21:54
Жириновский приготовил подарок разведке США
21:40
Москвич выжил при падении с восьмого этажа
21:39
Аномальные морозы вновь ударят по России
21:30
Житель Пермского края застрелил товарища вместо кабана
21:19
Как дочь стюардессы стала принцессой
21:17
Очевидцы сообщили о пожаре в госархиве в центре Москвы
21:04
Ляшко боится лететь в гости к Трампу
21:01
Три депутата старой Думы засиделись в служебных квартирах
21:00
У должников будут отбирать единственное жилье
20:55
Под видом жертвы наводнения таец напал на россиянку
20:44
В США подозреваемый в убийстве беременной застрелил женщину-полицейского
20:36
Рогозин раскрыл личность "главного русского хакера"
20:35
Гонщица Мара Багдасарян опубликовала интимные фото
20:30
Гипнолог о романтических отношениях Чулпан Хаматовой
20:10
Водителей Москвы предупредили об опасной погоде
20:06
Обиженный француз напал на биатлониста из России
20:03
Лоза обругал Панайотова за "Евровидение"
19:55
Внезапный мороз убил туристов в Гватемале
19:45
Жителя Махачкалы спасли из горящей газели (видео)
19:42
Hubble заснял нарушителя законов физики
19:32
Способы и правила святочных гаданий
19:27
Фоменко заговорил о браке с Голубкиной
19:19
Три этажа жилого дома горят на востоке Москвы
19:04
Немцы требуют приравнять походы к путанам к лечению
18:59
Жителя Поморья арестовали за убийство брата поленом в Новый год
18:54
Папа Римский сделал важное заявление по Донбассу
18:48
Как россиян отучали от сигарет
18:40
Подруга Дмитрия Тарасова ждет ребенка
18:38
Тереза Мэй построит коммунизм в Британии
18:32
Гонщице Багдасарян стало плохо от количества штрафов
18:31
В Сети появилось видео смертельной гонки в Тюмени
18:14
Актриса о конфликте с каналом СТС: Из нас делали идиотов и рабов!
18:06
Мясник из Турции покорил Сеть "порно" с едой
17:57
Худший сценарий для московского рынка недвижимости
17:48
Лукашенко отменил визы для граждан США и стран ЕС
17:48
Неудачница Клинтон испугалась новых выборов
17:34
Россияне ополчились на Пугачеву
17:28
Школьница из "Тодеса" разделась перед камерой ради лайков
17:19
Организаторы "Дакара" строят козни против России
17:15
Кто представит Путина на "коронации" Трампа
17:07
Посольство США в Москве перестало выдавать визы
16:51
Где в России быстрее всего дорожает жилье
16:49
"Газпром" объявил о крупной победе в Европе
16:49
Погода приготовила москвичам новую опасность
16:32
Опасные виды компьютерной зависимости у детей
16:21
Захарова: Русские хакеры взломали мозг Обамы
16:17
Военный корабль США обстрелял иранские катера
16:08
Новый аэропорт даст толчок развитию Саратова
16:03
Пьеху после аварии спасают от заражения крови

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
Тарасов празднует развод с Бузовой
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Божена Рынска сбежала из России после скандала с Ту-154
"Опухшую" Анну Семенович высмеяли за фото без макияжа
Шоу-бизнес

Барзиков ушел из "Дома-2"

Иван Барзиков. Фото: vk.com/id12388252
Участник реалити-шоу "Дом-2" Иван Барзиков покинул проект. Об этом его девушка Елизавета Полыгалова сообщила в соцсети.
прочитано 3209 раз

"Ваня сегодня покинул проект... остров... Я скучаю, особенно когда такие скрины присылают. Легла спать в нашей комнате и в его майке. Наверное, я идиотка", – высказалась девушка на своей страничке, приложив к записи коллаж из фотографий.

Поклонники попытались утешить любимицу: "На фиг он тебе нужен, не достоин он тебя! Все у тебя хорошо будет, вот увидишь!", "И все же я думала, что вы сможете пройти через все ваши притирки! Не вижу никаких причин для расставания! А все, что было, это просто полная фигня! Нет идеальных мужчин. Их надо делать для себя и под себя, а ты, Лиза, не захотела потрудиться. Тебе больно. Еще будет больнее, когда с другой увидишь!"

Напомним, что после досрочного закрытия второго сезона проекта "Дом-2. Остров любви" на Сейшелы отправились шесть пар: Марина Африкантова и Андрей Чуев, Иван Барзиков и Елизавета Полыгалова, Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко, Александра Гозиас и Константин Иванов, Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц, Евгений Кузин и Александра Артемова. По слухам, Иван и Елизавета начали встречаться, чтобы получить миллион от руководства шоу, но поклонники пары не верят этим сплетням.

Автор: Любовь Порываева10 января 2017, 10:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые красивые участницы "Дома-2"

567

комментарии

Политика

Кремль подвел черту под правлением Обамы
Трампа запугивают "силой кисок"
У Порошенко возникли проблемы из-за бизнеса в России
Захарова втянулась в скандал Трампа и Стрип

Шоу-бизнес

Сын сорвал планы Ксении Собчак
Волочкова стыдливо прикрыла "живот-тряпочку"
Харламов прошел курс терапии в Швейцарии
Микки Рурк заговорил по-русски и оскорбил мужа Ким Кардашьян

Проишествия

Москвич-романтик украл статую из парка ради любимой
Внезапный мороз убил туристов в Гватемале
В Москве полицейские отморозили уши на дежурстве
Схватку дайвера с тупорылой акулой сняли на видео

Lifestyle

Мишель Обама стала соперницей Мадонны
Дэвид Духовны вернулся в "Твин Пикс"
Россияне ополчились на Пугачеву
Драматические неожиданности репетиции "Оскара"
Общество

В Белоруссии показали новую "первую леди"

Она посетила рождественскую службу вместе с президентом и его сыном
Шоу-бизнес

Проклову обругали за романы с женатыми актерами

Откровенность артистки пошла ей во вред
Авто

Оголившаяся гонщица Багдасарян удивлена скандалом

Девушка "не понимает" причин повышенного внимания к ее личности
Общество

Янукович сошелся с моделью Playboy

Они займутся предпринимательством в строительной сфере

Гороскоп

Гипнолог о романтических отношениях Чулпан Хаматовой
Астрологический прогноз с 9 по 15 января 2017 года
Прогноз здоровья по знакам зодиака на 2017 год
Бизнес-гороскоп на январь 2017 года

Фоторепортажи

Исинбаева восхитила своим видом на премии
Как дочь стюардессы стала принцессой
Беременную Гагарину на сцене поддерживают танцоры
Лучшие наряды "Золотого глобуса"

Спорт

Роналду впервые после гей-скандала вышел в свет с подругой
Очерненного биатлониста Логинова оставили в запасе сборной России
Чемпион Европы погиб в ДТП под Кемерово
Организаторы "Дакара" строят козни против России

Регионы

Ангарский маньяк-милиционер признался в 82 убийствах
Погибшего в метро пассажира под поезд толкнули друзья
У россиянина украли баню в сочельник
Подробности смертельного застолья в Красноярске
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru