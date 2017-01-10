Барзиков ушел из "Дома-2"

Участник реалити-шоу "Дом-2" Иван Барзиков покинул проект. Об этом его девушка Елизавета Полыгалова сообщила в соцсети.

"Ваня сегодня покинул проект... остров... Я скучаю, особенно когда такие скрины присылают. Легла спать в нашей комнате и в его майке. Наверное, я идиотка", – высказалась девушка на своей страничке, приложив к записи коллаж из фотографий.

Фото опубликовано Елизавета Полыгалова ���� (@elizabeth_fitness_bikini) Янв 9 2017 в 6:17 PST

Поклонники попытались утешить любимицу: "На фиг он тебе нужен, не достоин он тебя! Все у тебя хорошо будет, вот увидишь!", "И все же я думала, что вы сможете пройти через все ваши притирки! Не вижу никаких причин для расставания! А все, что было, это просто полная фигня! Нет идеальных мужчин. Их надо делать для себя и под себя, а ты, Лиза, не захотела потрудиться. Тебе больно. Еще будет больнее, когда с другой увидишь!"

Напомним, что после досрочного закрытия второго сезона проекта "Дом-2. Остров любви" на Сейшелы отправились шесть пар: Марина Африкантова и Андрей Чуев, Иван Барзиков и Елизавета Полыгалова, Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко, Александра Гозиас и Константин Иванов, Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц, Евгений Кузин и Александра Артемова. По слухам, Иван и Елизавета начали встречаться, чтобы получить миллион от руководства шоу, но поклонники пары не верят этим сплетням.