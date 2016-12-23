Как звезды нарядили елки

Знаменитости вовсю готовятся к празднованию Нового 2017 года. Многие уже нарядили праздничные елки дома. Украшения некоторых деревьев поражают воображение.

Новый 2017 год уже совсем близко. Dni.Ru выбрали самые красивые звездные елки, которые уже сейчас радуют своих хозяев и их детей.

Раньше всех среди знаменитостей нарядила праздничное деревце красавица-актриса, бывшая жена Марата Башарова Екатерина Архарова. Она сделала это за месяц до Нового года.

Артистка послушала рекомендации специалистов и выбрала игрушки правильных цветов, столь любимых петухом, год которого наступает. Красные и золотые шары Екатерина разбавила белыми снежинками.

"Вот она – моя "ранняя" красавица!)) Казалось бы, всего лишь елка, а такое праздничное настроение создает!) Два года подряд я ставила дизайнерскую елку в очень сдержанной цветовой гамме, сейчас же мне захотелось похулиганить 😉. Все-таки "карнавальная" елка больше соответствует моему характеру...)) Или любовь принесла так много красок в мою жизнь???❤" – поделилась романтическим настроение Архарова.

Фото опубликовано Екатерина Архарова (@arharovakatya) Ноя 20 2016 в 9:59 PST

Певица Валерия и ее мама Галина сфотографировались рядом со своей очень стильной елочкой. Они тоже нарядили деревце три недели назад, потому что в этом году решили раньше создать дома новогоднее настроение. Сказался ранний приход зимы. Правда, наряжала елку артистка не вместе с мужем Иосифом Пригожиным и детьми.



"Впервые обратилась за помощью в этом вопросе к специалистам по декору, – призналась востребованная исполнительница. – Просто счастлива, что сэкономила время, да и результат потрясающий".

Фото опубликовано VALERIYA (@valeriya) Ноя 30 2016 в 4:26 PST

Звезда "Дома-2" Кристина Дерябина, как и Екатерина Архарова, выбрала елочные игрушки и украшения правильных, "петушиных" цветов. Блондинка завершила праздничную композицию большим алым сердцем.

Видео опубликовано Дерябина Кристина (@deryabina_kris) Дек 9 2016 в 5:54 PST

Анна Нетребко лично наряжала елку вместе с сыном Тьяго в их доме в австрийской Вене. Дерево получилось ярким, а его ветви украсили десятки оригинальных и очень красивых игрушек.

Фото опубликовано @anna_netrebko_yusi_tiago Дек 22 2016 в 11:36 PST

Фото опубликовано @anna_netrebko_yusi_tiago Дек 22 2016 в 11:37 PST

Фото опубликовано @anna_netrebko_yusi_tiago Дек 22 2016 в 11:39 PST

Анастасия Волочкова нарядила свою красавицу за две недели до Нового года. Четырехметровую елку балерине, по ее словам, подарил "добрый друг". А в ультрамодной красно-золотой гамме дерево оформили специалисты. "Люблю профессионалов во всем!" – порадовалась звезда и устроила фотосессию под елкой.

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Дек 13 2016 в 2:02 PST

Видео опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Дек 12 2016 в 10:17 PST

Популярные исполнители и любящие супруги Наталья Подольская и Владимир Пресняков считают дни до Нового года. Стильная праздничная красавица уже стоит у них дома возле камина, радуя глаз.

Фото опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Дек 14 2016 в 12:10 PST

Елка представительницы клана Кардашьян Кайли оформлена в белом цвете, будто она стоит не в роскошном особняке, а на улице под снегом. Поклонники даже удивились, что расцветка такая скромная, а не аляповатая и не кричащая, как можно было ожидать.

Фото опубликовано Kylie (@kyliejenner) Дек 14 2016 в 12:51 PST

А вот праздничное дерево мамы Ким Кардашьян Крис Дженнер вполне соответствует яркости своей хозяйки. Здесь и трон, и много-много красного, и гигантские шары... В лучших традициях семейства.

Фото опубликовано Kris Jenner (@krisjenner) Дек 20 2016 в 7:32 PST

Бывшая солистка "Блестящих" Ксения Новикова нарядила дома искусственную елку, потому что "живая осыпается из-за теплого пола". Певица показала, что обладает вкусом и знает меру, так как не стала перегружать дерево игрушками и гирляндами, а от мишуры и вовсе отказалась.

Праздник к нам приходит!)������❄️⛄️�������������� #скороновыйгод #елка #нарядилиелку #дом #семья #любовь #❤️ Фото опубликовано Ксения Новикова (@novikovaofficial) Дек 15 2016 в 3:36 PST

На редкость красивая елка стоит дома у Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюк'oZa). Правда, наряжала ее не певица. За нее это сделали приглашенные специалисты. "Прихожу я домой, а елочка моя готова!!! – похвасталась загруженная на работе исполнительница. – Спасибо за новогоднее настроение и запах елки в доме) теперь я чувствую, что начинается время волшебства!!! И я с удовольствием попрощаюсь со всем, что меня в этом году расстраивало!! И возьму только самых любимых и дорогих мне сердцу людей и только добрые и светлые мысли!!! На следующий год большие планы!!!... И да... В этом году мы с девчонками не наряжали елку. Обещаю исправиться в следующем году".

Фото опубликовано Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Дек 19 2016 в 9:02 PST

Фото опубликовано Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Дек 19 2016 в 12:51 PST

Популярный певец Олег Газманов тоже не наряжал новогоднюю елку. За него это сделали любимые женщины – супруга и дочка. "Мои девочки нарядили елку! Спасибо #Маруся #Марианна", – поблагодарил родных исполнитель.

Фото опубликовано oleggazmanov (@oleggazmanov) Дек 20 2016 в 3:22 PST

Ведущая Первого канала Алла Михеева отличилась, создав "Елку самолюбия". Она украсила дерево собственными изображениями, чтобы в главную ночь уходящего года без устали любоваться на себя. "Знали бы Вы, как я съела мозг всем окружающим, когда выбирала елку по диаметру и высоте 🙈😂 Мне советовал весь ледниковый период, Вечерний Ургант, все друзья, коллеги и малознакомые люди 😂 В итоге высота 2,75, диаметр 1,7 со встроенными фонариками. Сказка. 🎄" – не нарадуется блондинка.

Видео опубликовано Алла Михеева (@allamikheeva) Дек 22 2016 в 3:29 PST

У певца Данко получилась необычная елочка. Исполнитель купил искусственную белую и украсил ее алыми шарами. Символ Нового 2017 года петух наверняка будет доволен такой расцветкой праздничного дерева.

Наша красавица) Фото опубликовано Данко (@sashadanko) Дек 22 2016 в 1:42 PST

Ведущая скандально известного шоу "Ревизорро" Елена Летучая тоже уже "отстрелялась". В ее доме теперь стоит праздничное дерево, украшенное приглашенными специалистами. "Вот она моя идеальная ЭКО-красавица 🎄 И чувство что скоро Новый год теперь пришло!" – сообщила радостная телезвезда.

Фото опубликовано Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) Дек 22 2016 в 12:04 PST

Певец и композитор Игорь Николаев показал свою дочку Веронику, стоящую рядом с новогодней елкой. Артист предварительно обработал изображение в приложении, сделав его похожим на шедевр живописи. И название дал соответствующее: "ДЕВОЧКА И ЕЛКА".

Фото опубликовано Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Дек 23 2016 в 1:27 PST

Как и Игорь, популярная певица Слава показала не только праздничную елку, но и младшую лапочку-дочку Антонину.

А кто там в уголке?������ Фото опубликовано SLAVA (@nastya_slava) Дек 23 2016 в 12:46 PST

Полина Диброва и вовсе сняла на видео весь процесс украшения новогоднего дерева игрушками. В этой любимой многими народной забаве принимал участие даже глава семейства Дмитрий Дибров.

Семейная традиция �� #Любовь Видео опубликовано POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Дек 23 2016 в 3:08 PST