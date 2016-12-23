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Как звезды нарядили елки

Валерия, Анна Нетребко и Анастасия Волочкова. Фото: Дни.Ру
Знаменитости вовсю готовятся к празднованию Нового 2017 года. Многие уже нарядили праздничные елки дома. Украшения некоторых деревьев поражают воображение.
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Новый 2017 год уже совсем близко. Dni.Ru выбрали самые красивые звездные елки, которые уже сейчас радуют своих хозяев и их детей.

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Раньше всех среди знаменитостей нарядила праздничное деревце красавица-актриса, бывшая жена Марата Башарова Екатерина Архарова. Она сделала это за месяц до Нового года. 

Артистка послушала рекомендации специалистов и выбрала игрушки правильных цветов, столь любимых петухом, год которого наступает. Красные и золотые шары Екатерина разбавила белыми снежинками. 

"Вот она – моя "ранняя" красавица!)) Казалось бы, всего лишь елка, а такое праздничное настроение создает!) Два года подряд я ставила дизайнерскую елку в очень сдержанной цветовой гамме, сейчас же мне захотелось похулиганить 😉. Все-таки "карнавальная" елка больше соответствует моему характеру...)) Или любовь принесла так много красок в мою жизнь???❤" – поделилась романтическим настроение Архарова.

Певица Валерия и ее мама Галина сфотографировались рядом со своей очень стильной елочкой. Они тоже нарядили деревце три недели назад, потому что в этом году решили раньше создать дома новогоднее настроение. Сказался ранний приход зимы. Правда, наряжала елку артистка не вместе с мужем Иосифом Пригожиным и детьми.

"Впервые обратилась за помощью в этом вопросе к специалистам по декору, – призналась востребованная исполнительница. –  Просто счастлива, что сэкономила время, да и результат потрясающий".

Звезда "Дома-2" Кристина Дерябина, как и Екатерина Архарова, выбрала елочные игрушки и украшения правильных, "петушиных" цветов. Блондинка завершила праздничную композицию большим алым сердцем.

Анна Нетребко лично наряжала елку вместе с сыном Тьяго в их доме в австрийской Вене. Дерево получилось ярким, а его ветви украсили десятки оригинальных и очень красивых игрушек.

Анастасия Волочкова нарядила свою красавицу за две недели до Нового года. Четырехметровую елку балерине, по ее словам, подарил "добрый друг". А в ультрамодной красно-золотой гамме дерево оформили специалисты. "Люблю профессионалов во всем!" – порадовалась звезда и устроила фотосессию под елкой.

Популярные исполнители и любящие супруги Наталья Подольская и Владимир Пресняков считают дни до Нового года. Стильная праздничная красавица уже стоит у них дома возле камина, радуя глаз.

Елка представительницы клана Кардашьян Кайли оформлена в белом цвете, будто она стоит не в роскошном особняке, а на улице под снегом. Поклонники даже удивились, что расцветка такая скромная, а не аляповатая и не кричащая, как можно было ожидать.

А вот праздничное дерево мамы Ким Кардашьян Крис Дженнер вполне соответствует яркости своей хозяйки. Здесь и трон, и много-много красного, и гигантские шары... В лучших традициях семейства.

Бывшая солистка "Блестящих" Ксения Новикова нарядила дома искусственную елку, потому что "живая осыпается из-за теплого пола". Певица показала, что обладает вкусом и знает меру, так как не стала перегружать дерево игрушками и гирляндами, а от мишуры и вовсе отказалась.

На редкость красивая елка стоит дома у Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюк'oZa). Правда, наряжала ее не певица. За нее это сделали приглашенные специалисты. "Прихожу я домой, а елочка моя готова!!! – похвасталась загруженная на работе исполнительница. – Спасибо за новогоднее настроение и запах елки в доме) теперь я чувствую, что начинается время волшебства!!! И я с удовольствием попрощаюсь со всем, что меня в этом году расстраивало!! И возьму только самых любимых и дорогих мне сердцу людей и только добрые и светлые мысли!!! На следующий год большие планы!!!... И да... В этом году мы с девчонками не наряжали елку. Обещаю исправиться в следующем году".

Популярный певец Олег Газманов тоже не наряжал новогоднюю елку. За него это сделали любимые женщины – супруга и дочка. "Мои девочки нарядили елку! Спасибо #Маруся #Марианна", – поблагодарил родных исполнитель.

Ведущая Первого канала Алла Михеева отличилась, создав "Елку самолюбия". Она украсила дерево собственными изображениями, чтобы в главную ночь уходящего года без устали любоваться на себя. "Знали бы Вы, как я съела мозг всем окружающим, когда выбирала елку по диаметру и высоте 🙈😂 Мне советовал весь ледниковый период, Вечерний Ургант, все друзья, коллеги и малознакомые люди 😂 В итоге высота 2,75, диаметр 1,7 со встроенными фонариками. Сказка. 🎄" – не нарадуется блондинка.

У певца Данко получилась необычная елочка. Исполнитель купил искусственную белую и украсил ее алыми шарами. Символ Нового 2017 года петух наверняка будет доволен такой расцветкой праздничного дерева.

Наша красавица)

Фото опубликовано Данко (@sashadanko)

Ведущая скандально известного шоу "Ревизорро" Елена Летучая тоже уже "отстрелялась". В ее доме теперь стоит праздничное дерево, украшенное приглашенными специалистами. "Вот она моя идеальная ЭКО-красавица 🎄 И чувство что скоро Новый год теперь пришло!" – сообщила радостная телезвезда.

Певец и композитор Игорь Николаев показал свою дочку Веронику, стоящую рядом с новогодней елкой. Артист предварительно обработал изображение в приложении, сделав его похожим на шедевр живописи. И название дал соответствующее: "ДЕВОЧКА И ЕЛКА".

Как и Игорь, популярная певица Слава показала не только праздничную елку, но и младшую лапочку-дочку Антонину.

А кто там в уголке?������

Фото опубликовано SLAVA (@nastya_slava)

Полина Диброва и вовсе сняла на видео весь процесс украшения новогоднего дерева игрушками. В этой любимой многими народной забаве принимал участие даже глава семейства Дмитрий Дибров.

Семейная традиция �� #Любовь

Видео опубликовано POLINA DIBROVA (@polinadibrova)

Нарядили! Дома! #ВсеВместе

Фото опубликовано POLINA DIBROVA (@polinadibrova)

Автор: Милена Жарова23 декабря 2016, 16:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Филипп Киркоров нарядился как петух

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