Отношение к Варум изменилось после ее слов

Интервью Анжелики Варум не оставило равнодушным многочисленных поклонников артистки. Как оказалось, после ее слов отношение к певице изменилось.

Накануне, 9 января, "Первый канал" повторил передачу Юлии Меньшовой "Наедине со всеми", гостьей которой была певица Анжелика Варум. Артистка рассказала о личной жизни. К примеру, она призналась, что однажды подняла руку на мужа, певца Леонида Агутина.

Речь зашла о том, как справляться с ревностью. "Если очень сильно наступают на самолюбие, можно и по морде получить… Один раз я подняла руку на мужа. Это было очень смешно, потому что первое, что я увидела на его лице, – это удивление", – поведала Анжелика. При этом артистка предпочла не рассказывать, что было дальше, отметив, что это "неважно".

В 2014 году от продолжительной болезни скончался отец певицы. После смерти папы Анжелика опубликовала в своем аккаунте трогательную запись о нем, который припомнила на передаче Юлия Меньшова. Варум явно не ожидала этого: вначале она пыталась сдержать слезы, а затем покинула студию, но вскоре вернулась.

Справившись с эмоциями, Анжелика высказалась: "Я была рядом до последнего. Если подобное случается в вашей жизни, то никакая работа, никакая семья, друзья не заменят того факта, что ты нужен этому человеку в данный момент. Он часто меня критиковал, мало хвалил. Он всегда хотел, чтобы я не останавливалась на достигнутом, шла дальше. Благодаря отцу я стала тем, кем сейчас являюсь".

Реакция на интервью Варум последовала незамедлительно. Причем поклонники певицы в Instagram в один голос похвалили ее за откровенность. А у одного подписчика, по его словам, и вовсе изменилось к ней отношение. "Никогда раньше не был поклонником Вашего творчества. Но!!!! После программы мое мнение о Вас изменилось на 180 градусов. Я ВОСХИЩАЮСЬ ВАМИ!!!!"

"Передача на Первом погрузила меня в Вашу необычайную харизму! Взахлеб смотрел и впитывал Вашу мудрость, а искренность и открытость расстрогала. Я думаю, что люди, находящиеся с Вами рядом,которые общаются с Вами, счастливые по причине того, что такие личности как Вы – яркие, харизматичные, искренние, излучаюшие добро, это огромная редкость. У меня нет слов, чтобы описать ту бурю эмоций, которую я испытал созерцая Вас. Просто большое человеческое спасибо и низкий поклон как артисту и Человечищу!" – поделился эмоциями другой фанат.