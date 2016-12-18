Ажелика Варум готовится стать бабушкой

Певица помогла дочери устроить личную жизнь. Зятем пока довольна.

Дочери Анжелика Варум Елизавете скоро исполнится 18 лет, но она вполне самостоятельная девушка. С четырех лет Лиза жила с дедушкой в Майами, там же потом пошла в колледж. Потом создала собственную рок-группу Without Gravity ("Без притяжения"), с которой сегодня выступает на концертах. Лиза пишет песни, играет на гитаре. Теперь самое время подумать и об устройстве личной жизни.

"Лиза уже познакомила меня со своим молодым человеком, – улыбнулась Анжелика Варум. – Причем к нас вышла интересная история – встретила дочь парня благодаря мне. Как-то мы пошли с ней на рок-концерт и мне очень понравился барабанщик. "Такой мальчик тебе подошел бы", – сказала я тогда дочери. Через два года Лиза позвонила мне и похвасталась: "Мам, барабанщик наш!". Это был тот же самый молодой человек, что мне тогда понравился".

К сожалению Анжелики, дочь ставить штамп в паспорте не торопится: "Они с бойфрендом все в музыке, в творчестве. Хотя я очень хочу поскорее стать бабушкой, давно готова нянчить внуков!". Варум говорит, что бабушкой будет строгой: "Мне кажется, если обойтись без ванильных сюсюканий, если не потакать капризам и прихотям, то можно вырастить хорошего человека!", – цитирует певица газета "Мир Новостей".