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Анжелика Варум: Родила чуть более полугода назад
Аккаунт Анжелики Варум в популярной социальной сети Instagram наполнен не только фотографиями и видеозаписями, демонстрирующими профессиональные достижения певицы, но и трогательными уютными кадрами частной жизни.
К примеру, артистка поделилась роликом, на котором заснята ее кошка Нюха. Животное очень легко и грациозно запрыгивает Анжелике на грудь. "Разучили с Нюхой трюк. Исполняет она его абсолютно бесплатно, исключительно из любви к искусству)))" – написала Варум.
Многочисленные подписчики внимание на несколько изменившуюся фигуру певицы и немедленно сделали определенные выводы. "Варум беременная?", "Ой ,Анжелика я тоже подумала что вы в положении))) 😍", "Мария, в начале ролика я думал, что у вас пополнение, когда вы похлопывали по животу 😁", "ой вначале мне показалось что Вы в положении, аж так обрадовалась🙈☺💋😍" – прокомментировали некоторые подписчики.
Интересно, что Варум на некоторые отзывы ответила. Так, Анжелика не стала делать тайны из породы своей кошки, которая всех совершенно очаровала. "Сингапура", – коротко сообщила певица.
А еще артистка поведала, что ее питомица принесла ей котят. "Родила чуть больше полугода назад))) двоих котят – девочку и мальчика", – проинформировала Анжелика.
Не оставила Варум комментарии и о собственной фигуре. "У меня просто фасон куртки объемный)))", – оправдалась популярная исполнительница.
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