Обезображенная пластикой Алентова попала в аварию

Вера Алентова попала в автомобильную аварию в центре Москвы. Оказалось, именно 74-летняя артистка спровоцировала ДТП.

Находясь за рулем своей дорогой иномарки, Вера Алентова, на большой скорости перестраиваясь из одного ряда в другой, врезалась в находившийся впереди другой автомобиль. Авария случилась накануне, 27 декабря, на улице Садовая-Триумфальная.

К счастью, в результате автомобильной аварии никто из участников происшествия не пострадал. Чего нельзя сказать о машинах. Как передает Life.ru, в результате удара у иномарки заявителя оказались разбиты бампер и дверь автомобиля. В итоге, Алентовой был выписан административный штраф в размере 500 рублей.

Отметим, что в последнее время Вера Алентова куда более известна своими экспериментами с внешностью, нежели работами в кино. Пользователи Сети на все лады обсуждают актрису, которая, по их мнению, слишком увлеклась пластическими операциями.

Блогеры с сожалением отметили, что от красоты актрисы не осталось и следа. Дескать, лицо звезды фильма "Москва слезам не верит" похоже на маску, а скулы подозрительно выражены. По слухам, актриса удалила задние зубы, чтобы лицо визуально выглядело более узким.

Добавим, что Алентова действительно обращалась к профессионалам, чтобы продлить молодость. В беседе с экспертом журналисты выяснили, почему артистку так испортила пластика. "Я был еще студентом, когда Веру Алентову стали обвинять в пластике. Ничего не могу про нее сказать и не хочу – из-за уважения к артистке. Но, конечно, причина всех метаморфоз – неправильно выбранный первый хирург. Дальше специалисты были вынуждены исправлять чужие ошибки, а это не так легко, поверьте мне", – признался в интервью президент клиники пластической хирургии Андрей Искорнев.

