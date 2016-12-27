Странные претенденты на наследство Джорджа Майкла

Еще не успели безутешные близкие похоронить (или кремировать) Джорджа Майкла, как репортеры уже подсчитали и поделили средства артиста. Причем были названы весьма странные претенденты на наследство певца.

За свою жизнь Джордж Майкл успел заработать 105 миллионов долларов. Как утверждают зарубежные СМИ, часть наследства будет распределена между... его крестными детьми. В частности, речь идет о двух детей актера Мартина Кемпа и двух детей кузена артиста Андроса.

Далее называются еще более странные персонажи. Как передает The Mirror, какую-то сумму получит дочь бывшей участницы Spice Girls Джерри Холлиуэлл Блюбелл (хотя крестным был не сам Джордж Майкл, а его экс-любовник Кенни Госс).

Разумеется, не останутся обделенными две сестры Джорджа Майкла и его возлюбленный Фади Фаваз.

К слову, Фаваз впервые прокомментировал смерть своего возлюбленного. Мужчина высказался на своей страничке в социальной сети Twitter. Отметим, что мужчина изменил главную фотографию, поместив общее с покойным Джорджем Майклом снимок, а также коротко описал свои чувства, которые его переполняют.

"Это Рождество я никогда не забуду. Когда первое, что я увидел с утра, было тело моего партнера, мирно отошедшего в мир иной в своей постели. Я всегда буду скучать по тебе", – признался безутешный Фади Фаваз.

Как ранее писали Dni.ru, британский исполнитель Джордж Майкл был обнаружен мертвым в собственной постели 25 декабря. По предварительной версии, причиной смерти стала сердечная недостаточность.