Любимые хиты Джорджа Майкла

Минувшей ночью в возрасте 53 лет скоропостижно скончался знаменитый британский певец Джордж Майкл. Культовый исполнитель умер в своем доме. Прибывшие на место полицейские не обнаружили никаких признаков насильственной смерти певца. По словам его менеджера, причиной трагедии стал сердечный приступ. Dni.Ru предлагают вспомнить путь Джорджа к славе, а также послушать самые известные его композиции.

Он родился в Лондоне в семье грека-киприота, а потому при рождении получил греческое имя – Йоргос Кириакос Панайоту. Музыкальную карьеру начал уже в 18, когда вместе со школьным товарищем Майклом создал группу The Executives. Коллектив не добился успеха, но Джорджа это не остановило.

Весь мир узнал о нем как об участнике музыкального коллектива Wham. Эпатажный "мажорный" образ ребят или, как они сами себя называли, "богатых повес" сделал свое дело. Группа прославилась с появления первых композиций.

Несмотря на небывалый коммерческий успех и первые строчки во всех хит-парадах, Wham просуществовала недолго. Уже в 1986 году участники коллектива объявили о его распаде. Джордж Майкл начинает сольную карьеру. Уже в скором времени он получит сразу две премии "Грэмми". В 1987 году – за лучший R&B дуэт с несравненной Аретой Франклин.

Спустя пару лет его ждет награда за лучший альбом. Который, к слову, стал дебютным в его карьере. Faith и сегодня признается одной из самых продаваемых пластинок во всем мире.

Музыкальные критики в один голос твердят, что второй альбом исполнителя гораздо менее популярный. Но поклонники творчества Майкла не устают с этим спорить. Ведь именно этот сборник подарил истинный хит на все времена – Freedom.

Совместно с Элтоном Джоном они написали легендарную Don't Let The Sun Go Down On Me, благодаря которой популярность Джорджа возросла до небывалых высот. Они с Джоном часто исполняли композицию на протяжении многих лет.

До 1996 года наступил так называемый перерыв в его карьере. Это было связано с судебным разбирательством с компанией Sony. Джордж предъявил руководству фирмы претензии по поводу продаж своего альбома – дескать, Sony вложила недостаточно средств в пиар-кампанию и рекламу. Однако судебное разбирательство затянулось на долгое время. В результате Джордж проиграл.

В это время он ездит на гастроли, участвует в совместных проектах с другими популярными музыкантами. После выступления на концерте памяти Фредди Меркьюри продюсеры группы Queen предложили ему стать фронтменом коллектива. Как ни странно, Джордж отказался.

Третий альбом Older с восторгом был встречен в Европе. Композиции Джорджа Майкла традиционно побили все мыслимые рекорды ведущих музыкальных рейтингов. Поклонники ждали певца, чего, к слову, не скажешь, об американских фанатах. Продажи третьего альбома в США оставляли желать лучшего.

В 2005 году состоялась премьера документального фильма George Michael: A Different Story. Сценаристом и продюсером проекта выступил сам певец.

Четыре года назад он буквально выкарабкался с того света. Пневмония и вызванные ею осложнения изрядно подкосили здоровье Джорджа. Как позже стало известно, легендарный исполнитель мог навсегда лишиться голоса. Такой побочный эффект часто дает применение аппарата для вентиляции легких. Выздоровев, он написал композицию, посвященную времени, проведенному в больничных стенах. Впоследствии он исполнит White Light на закрытии 30-х летних Олимпийских игр.

Альбом его хитов Twenty Five был выпущен к 25-летию творческой деятельности и побил все рекорды продаж. В этом году певец мог бы отметить 35-летие сольной карьеры. Смерть Джорджа Майкла – огромная утрата для всего мира.