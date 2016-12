Известная актриса опозорилась из-за Джорджа Майкла

Одной из мировых знаменитостей, которая высказалась о смерти британского исполнителя Джорджа Майкла оказалась актриса, звезда сериала "Баффи – истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар. Однако артистка попала в неприятную ситуацию. Проще сказать, опозорилась, написав на своей официальной страничке в социальной сети Twitter печальные комментарии в адрес... певца Боя Джорджа вместо Джорджа Майкла.

"Ты правда хочешь сделать мне больно? По всей видимости, да, 2016.. Я была по-настоящему одним из самых твоих преданных поклонников, Бой Джордж", – написала актриса. Многочисленные подписчики немедленно отреагировали. "Пссссст, это был Джордж Майкл", "Это Джордж Майкл умер, а не Бой Джордж", – написали возмущенные фанаты.

К чести Геллар, она достойно вышла из положения. Удалив пост о Бое Джордже, Сара Мишель написала: "Спасибо всем, кто поправил меня. Но все равно грустно". Далее известная актриса решила успокоить всех поклонников Джорджа Майкла и Боя Джорджа, заметивших конфуз артистки. Она написала в своем Twitter:

"Да, я прекрасно сознаю разницу между Боем Джорджем и Джорджем Майклом. Я просто неправильно услышала. Мои намерения были самыми благими"

Однако фанаты артистов (покойного и вполне здравствующего) не успокоились. Тогда Саре Мишель Геллар пришлось оставить еще одну запись: "Вот поэтому я публично ничего предпочитаю не комментировать. Но это все грустно, особенно в Рождество. Урок выучила".

Just as sad when you get the correct information- #ripGeorgeMichael thank you to everyone who corrected me- it's still so sad