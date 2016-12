Перед смертью Джордж Майкл сильно располнел

Весь мир оплакивает Джорджа Майкла. Многочисленные поклонники публикуют слова соболезнований близким артиста, делятся эмоциями и желают певцу покоиться с миром. Все эти записи сопровождаются фотографиями Джорджа, на которых популярный исполнитель выглядит молодым и красивым.

Однако в последнее время Майкл выглядел совсем иначе. Из-за изнурительной борьбы с зависимостями и, по информации некоторых СМИ, болезнями певец сильно располнел. Журналисты раздобыли последние фотографии артиста, сделанные при жизни.

На опубликованных кадрах (которые находятся в свободном доступе в Интернете) очень сложно распознать в оплывшем, с круглыми большими щеками некогда стройного, подтянутого харизматичного Джорджа Майкла. Согласно информации прессы, британского исполнителя сняли в ресторане недалеко от своего дома в Оксфордшире, наслаждающегося сигаретой и бокалом мартини.

George Michael looked tired and drawn in these final pictures of the singer in September https://t.co/REdx3Jwsb7