Перед смертью Джордж Майкл сильно располнел

Журналисты раздобыли последние прижизненные фотографии Джорджа Майкла. От былой красоты британского исполнителя не осталось и следа.

Весь мир оплакивает Джорджа Майкла. Многочисленные поклонники публикуют слова соболезнований близким артиста, делятся эмоциями и желают певцу покоиться с миром. Все эти записи сопровождаются фотографиями Джорджа, на которых популярный исполнитель выглядит молодым и красивым.

Однако в последнее время Майкл выглядел совсем иначе. Из-за изнурительной борьбы с зависимостями и, по информации некоторых СМИ, болезнями певец сильно располнел. Журналисты раздобыли последние фотографии артиста, сделанные при жизни.

На опубликованных кадрах (которые находятся в свободном доступе в Интернете) очень сложно распознать в оплывшем, с круглыми большими щеками некогда стройного, подтянутого харизматичного Джорджа Майкла. Согласно информации прессы, британского исполнителя сняли в ресторане недалеко от своего дома в Оксфордшире, наслаждающегося сигаретой и бокалом мартини.

George Michael looked tired and drawn in these final pictures of the singer in September https://t.co/REdx3Jwsb7 — Mark C. Pizzolato (@mcpizzolato) 26 декабря 2016 г.

Между тем официальный представитель Джорджа Майкла отверг версию о том, что перед смертью певец болел, отмечает TMZ. Как писали Dni.Ru, известный британский исполнитель 25 декабря был обнаружен мертвым в собственной постели. По предварительной версии, причиной смерти стала сердечная недостаточность. "С большой грустью подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома в Рождество. Семья просит уважать их частную жизнь в это трудное время", – заявил представитель артиста.

В стороне от вести о смерти певца не остались и представители отечественного шоу-бизнеса. В частности, звезда шоу "Голос" Александр Панайотов заявил, что они с Джорджем дальние родственники. У артистов оказался один общий предок – житель Кипра греческого происхождения – Петр Панайоту.

Согласно генеалогическому древу, в XVIII веке у Панайоту было четыре сына. Младший сын вскоре покинул Родину, связав свою жизнь с девушкой из Болгарии, а вскоре семья перекочевала на Украину. Оттуда и начинается ветвь украинских Панайотовых. Корни Джорджа Майкла идут от второго сына Петра Панайоту, семья которого вскоре перебралась в Великобританию. По мнению Александра, Джордж Майкл является его родственником в восьмом колене, передает Life.ru.