Все мужчины Джорджа Майкла

Певец первым из мировых звезд признался в нетрадиционной ориентации. Он пошел вопреки стереотипам – и был счастлив! В конце жизни с ним находился любимый человек.

Даррен Хейз, Джоди Фостер, Рики Мартин и Роналдо – признания звезд музыки, кино и спорта об однополых отношениях становились сенсацией. Но первым, пожалуй, стал британский певец Джордж Майкл. И уж от него-то, замеченного то с актрисой Брук Шилдс, то с моделями Линдой Евангелистой и Пэт Фернандес, то с визажистом Кэти Йонг, каминг-аута никто не ожидал.

Майкл признался, что является геем, в 1998 году, после скандального инцидента с полицейским в общественном туалете в Беверли-Хиллз и последующим арестом за "непристойные деяния". Публичное заявление о гомосексуальности негативно сказалось на карьере артиста. Фанатки были в шоке, что сказка о красивом завидном женихе рухнула, и отвернулись от певца.

В итоге популярность Майкла резко упала вместе с продажами его записей, что стало причиной творческого кризиса. В 2007 году певец признался, что столь долго скрывал свою ориентацию, боясь лишь реакции матери. Мол, она боялась, что ее единственный сын унаследовал "ген гомосексуальности" от своего дяди по имени Колин, который покончил с собой. "Она думала, что она является носительницей гена, и в определенном смысле позволяла моему отцу быть гомофобом. Мой отец, грек-киприот по национальности, человек старой закалки, никогда бы не смирился, что его сын – гей, а моя мать боялась его", – говорил певец.

Позже певец расскажет, что у него в жизни было всего три девушки. А его первой большой любовью из числа мужчин стал бразильский дизайнер Ансельма Фелеппа. Они познакомились на фестивале в Рио в 1991 году, а шесть месяцев спустя у Ансельма обнаружили СПИД. В 1993-м дизайнер скончался, после чего Джорджу стало плевать на мнение родителей. Он решил им открыться. "Я им написал письмо из четырех страниц. Мать сказала, что это было самое чудесное письмо, которое она когда-либо читала", – вспоминал артист.

С тех пор любовные увлечения Майкла то и дело становились достоянием общественности. В 1996 году он уверял, что встретил мужчину своей мечты Кэнни Госса – спортсмена из Далласа. У них были дома в Лондоне и Далласе. Джордж то и дело говорил, что с Кэнии они скоро поженятся. Но планам не суждено было воплотиться. Пара рассталась в 2009 году, и эти отношения станут в итоге самыми долгими у певца. По словам приближенных источников, экс-бойфренд устал от наркозависимости музыканта и его непростых отношений с полицией, а последней каплей стал арест Джорджа Майкла на месяц за хранение гашиша.

С осени 2011 года Майкл встречался с Фадди Фавацом. Именно Фадди находился рядом с певцом, когда тот серьезно заболел пневмонией и отменил мировой тур Symphonica. Летом 2012 года Джордж Майкл и Фади Фавац отдыхали на яхте и делились личными фотографиями в Twitter. Он-то и стал последней любовью артиста, которому было отведено так мало – Джордж Майкл скончался сегодня ночью в возрасте 53 лет.