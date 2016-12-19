Наташа Королева рвется к бабушке на Украину

Наташа Королева подала заявление в суд с требованием отменить запрет въезда ей на Украину, где проживает престарелая бабушка и прочая родня артистки. судебное заседание назначено на весну 2017 года.

Наташа Королева обратилась в киевский суд с требованием отмены решения Службы безопасности Украины (СБУ) о запрете въезда ей на Украину на пять лет. "На рассмотрении в окружном административном суде города Киева находится иск от гражданки Российской Федерации Наталии Порывай, которая просит признать противоправным и отменить решение Службы безопасности Украины о запрете ей въезжать на территорию Украины сроком на пять лет", – цитирует пресс-службу окружного административного суда Киева ТАСС.

Суд откликнулся на заявление Королевой и назначил заседание на 16 марта 2017 года.

Напомним, в октябре стало известно, что Наташе Королевой запретили въезд на Украину. Реакция исполнительницы, являющейся уроженкой Киева, последовала незамедлительно. "Я просто не знаю, что теперь делать! У меня там бабушка, ей 94 года, и она уже ну никак не сможет приехать ко мне! И, получается, я теперь не смогу больше приехать к ней в течение пяти лет. И я не смогу все это время посещать могилу отца, не смогу даже, случись такое горе, похоронить свою бабушку..." – поделилась своим горем с журналистами Королева.

Моя бабуличка Соня!Ей 92 !А она сама готовит обед,да еще какой!!!!������ Фото опубликовано Наташа Королева (@natellanatella) Июн 28 2014 в 9:40 PDT

Позже, на своей страничке в социальной сети Instagram, исполнительница опубликовала проникновенный пост. Наташа очень переживает, что ей теперь на родину путь закрыт.

"Киев для меня не просто родной город, Киев – это моя душа! А самое главное и важное Киев – это люди… добрые, гостеприимные, мудрые. Простите меня мои земляки! Я хотела приехать с концертом для Вас! С добром и с миром в это не простое время для Украины. Простите за то, что вы ждали нашей встречи, а я оказалась бессильна перед продажными лживыми и трусливыми людишками, которые за моей спиной подло и гадко осудили, приговорили, и разлучили нас с вами на долгих пять лет!" – подытожила расстроенная артистка.