Фанаты Королевой довели Николаева

Дуэт Игоря Николаева и Наташи Королевой продолжает будоражить фанатов артистки. При этом ее партнеру достались весьма неоднозначные отзывы. Игорь Николаев настолько устал, что всех поклонников Наташи послал... в Маленькую страну.

Несмотря на то, что прошло несколько дней с знаменательного юбилейного сольного концерта Наташи Королевой, который прошел в Государственном Кремлевском дворце, шумиха вокруг дуэта артистки с ее бывшим мужем Игорем Николаевым не утихает.

Сложно представить, с какими эмоциями тогда вышел на сцену Николаев. О том, что ему было нелегко, да и сейчас не легче, можно судить по свежей публикации, оставленной артистом на страничке в социальной сети Instagram. Она представляет собой коллаж с Игорем и Наташей и записью певицы с благодарностью. "Спасибо за этот вечер!!! Было очень волнительно и трогательно!!!" – написала Королева.

В подписи к публикации Николаев обратился к фанатам певицы, которые все никак не могут успокоиться. "...вместо послесловия. Уважаемые поклонники@natellanatella ! Может быть, этот лаконичный и, надеюсь, искренний коммент вашей любимой певицы вас успокоит, вы перестанете искать в темной комнате черную кошку, которой там нет, и дружно покинете мою страницу?" – предложил Николаев.

Фото опубликовано Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Дек 13 2016 в 4:51 PST

Далее доведенный до крайности Игорь прямым текстом послал поклонников Наташи. "Песни, которые я писал для НК, оказались долгоиграющими, прошли проверку временем и народной любовью, поэтому поезжайте в Маленькую Страну, которую я создал для нее и для вас, вам там будет тепло и уютно, и, кстати, как сообщает Илья Резник, там – всегда весна!) Всех с Наступающим! Спасибо за понимание!" – завершил свое обращение певец.

Напомним, бывшие супруги не пели вместе более десяти лет. Напомним, Наташа Королева и Игорь Николаев расстались в 2001 году. Оба сумели построить счастливую супружескую жизнь отдельно друг от друга. Наташа – со стриптизером Сергеем Глушко, Игорь – с начинающей певицей Юлией Проскуряковой.

