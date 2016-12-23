Охранник выстрелил в Билана

Дима попался на краже фруктов. И поплатился за это.

Завтра наставнику шоу "Голос" Диме Билану исполнится 35 лет. О том, каким артист был в детстве, рассказала Ольга Веретельник. Она знает Диму с той поры, когда он еще был по документам Витей. Вместе они учились в музыкальной школе. Не взирая на разницу в четыре года, ребята сдружились и до сих пор сохраняют близкие отношения.

"В детстве, как и сейчас, Диме на месте не сиделось, он постоянно искал приключений, – вспомнила Ольга. – В возрасте восьми лет, еще до знакомства со мной, он с компанией мальчишек со двора шастал по общественным полям в поисках помидоров, малины, черешни, клубники, винограда и яблок. Обычно эти похождения заканчивались удачно – ребята набирали полные карманы добычи и довольные возвращались домой".

"Но однажды местный сторож, который раньше не отличался повышенной бдительностью, проявил чудеса наблюдательности. Дал очередь из ружья солью по пятым точкам нескольких мальчишек – и Димы в том числе. Попал ему в ногу – к счастью, не сильно. Но этот случай не отбил у воришек охоты лакомиться чужими фруктами", – цитирует подругу Билана портал StarHit.ru.

По ее словам, Дима и сегодня наведывается в родные места в Кабардино-Балкарии. Дом в городе Майский под Нальчиком, где вырос Билан, считается местной достопримечательностью. Он хотя и перестроен, но его непременно показывают всем гостям города.

