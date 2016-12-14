Нонна Гришаева об увольнении из-за пьянства

Актрисе пришлось собрать всю волю в кулак. Но о случившемся она не жалеет.

В июне 2014 года актриса Нонна Гришаева возглавила подмосковный Театр юного зрителя, и многие отнеслись к этому скептически. Но она – не без интриг! – поменяла команду, выпустила несколько спектаклей разной степени успешности. И продолжает наслаждаться возможностью "делать то, что хочется, имея целый театр".

У Гришаевой сложный характер. Ее коллеги считают, что она вздорная, неуживчивая, тяжелая. Нонна призналась, что, став начальником, многое в себе поменяла. "Может, стала жестче, что ли. Например, не так давно уволила из-за пьянства одного хорошего артиста. Поверьте, сделать это было непросто, но собрала волю в кулак и уволила. И вообще, я очень требовательный и строгий руководитель", – цитирует актрису портал Sobesеdnik.

Она часто выходит на сцену – играет в ТЮЗе и Мэри Поппинс, и Тамару Васильевну из "Пяти вечеров". "Я считаю, что сцена – это в принципе наркотик. Ощущения, которые ты испытываешь, выходя к зрителям, – это абсолютный адреналин, который хочется почувствовать еще и еще", – пояснила артистка.

А вот ставить спектакли она не хочет. "Я не режиссер. Я играющий тренер, каким когда-то был Михаил Ульянов. Он же сам не ставил, но был художественным руководителем Театра имени Вахтангова, приглашая на постановки разных режиссеров. Что, собственно, и я делаю как руководитель", – рассказала Гришаева.