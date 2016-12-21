Почему жена простила любовника Гришаевой

Жизненный путь известного актера Дмитрия Исаева полон разбитых женских сердец. Он изменил своей второй жене Инне Гинкевич с ее подругой. А потом, при действующей третьей супруге, закрутил роман с актрисой Нонной Гришаевой.

Вторая жена любвеобильного артиста, заслуженная артистка России, балерина Инна Гинкевич, дала откровенное интервью, в котором объяснила, почему решила простить Дмитрия.

В свое время Исаев ушел к близкой подруге Инны Оксане Рожок и даже женился на ней. В 2014 году разлучница родила актеру сына Александра. Но Гинкевич решила не враждовать с бывшим мужем, который, если верить светским СМИ, уже успел изменить и нынешней супруге с Нонной Гришаевой.

"Мы с ним в хороших отношениях. Время идет, жить нам остается не так долго, – зачем его тратить на дрязги? Любой, кому за 40, должен реально оценивать то время, которое осталось впереди", – считает Инна, которой сейчас 44 года (Дмитрию – 43).

По мнению Гинкевич, сильной половине человечества в некоторых случаях можно простить измену. "Женское предательство и непорядочность я не прощаю. Мужчины слабее женщин, им следует делать скидку, их гораздо легче одурманить, поэтому им надо прощать, а женщинам – нет, так как они умные, прагматичные, – отметила балерина. – Мужчины, как дети – вы же не будете ребенка вечно наказывать за проступок?!"

Артистка призналась, что после трех штампов в паспорте ее отношение к браку сильно изменилось. "Жить надо с тем, с кем комфортно и хорошо, а в нашем возрасте замужество – не самое главное, оно, как показала моя практика жизни, абсолютно ничего не дает", – заявила Инна.

Мудрая женщина не конфликтует с экс-супругами. "Все мои бывшие мужья – прекрасные люди, которых я любила, один из них – отец моей дочки Аниты. Со всеми тремя я осталась в прекрасных отношениях, и теперь живу согласно жесткому правилу: надо жить с человеком, с которым хорошо, и ровно до тех пор, пока с ним хорошо", – цитирует Гинкевич сайт Sobesednik.ru.