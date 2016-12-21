Владельцы ресторанов напали на Елену Летучую

Ведущую программы "Ревизорро" обвинили во вранье и подлоге. Она работает ради эпатажа и рейтинга шоу и мешает поварам.

Сегодня МВД России разъяснило, что действия журналистов "Ревизорро" неправомерны. Они не имеют права самостоятельно заниматься проверкой ресторанов – для этой цели существует Роспотребнадзор. Меж тем провокационные действия Елены Летучей и ее команды давно не дают покоя рестораторам и хозяевам гостиниц. Они считают, что скандально известная ведущая перегибает палку. Поэтому и напали на нее с обвинениями.

"Поведение и действия Летучей неправомерны. Она провоцирует работников своим поведением на скандал. Ее люди подкинули губку для мытья посуды в суп и потом раздули из этого сенсацию. Для того чтобы сделать крутое шоу, Летучая идет на все – на подлог, на вранье. Это хорошо для зрителей, но плохо для бизнеса. Ее визит сильно потрепал нам нервы", – уверяет куратор кафе "Алиса в стране чудес" Александр Донской.

"Ревизорро" из-за стремления сделать цепляющий, а значит, эпатажный контент не отображает объективную оценку ресторана. Даже несмотря на то, что к Chicken Run у Елены Летучей не было претензий, вырванные из контекста фразы и эффектный монтаж придали проверке негативный окрас", – считает бренд-шеф ресторанов Funny Cabany, Chicken Run и Spices Марк Станенко.

"Когда съемочная группа без предупреждения и толпой в 20 человек заходит в ресторан, в котором все столы заняты, а кухня работает на полную мощность, для нас это серьезный стресс. Даже если ты знаешь, что у тебя в заведении все хорошо. Хотелось бы побольше уважения к труду команды и менее агрессивного поведения. К сожалению, операторы снимали гостей без их разрешения, а это ведь нарушение закона. Почти треть посетителей мы сразу потеряли: люди, увидев камеры, решили покинуть ресторан. Кроме того, оказалось, что в зале были тайные посетители – они сделали заказ и засекали время подачи", – цитирует директора ресторана "Вареничная № 1" на Никольской Светлану Селявину портал Teleprogramma.pro.