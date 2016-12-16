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Лопырева обласкала бывшего мужа
Нападающий "Краснодара" и сборной России футболист Федор Смолов доказал своей бывшей супруге, фотомодели и послу Чемпионата мира-2018 Виктории Лопыревой, что наконец научился намазывать масло на хлеб.
В Сети появился короткий видеоролик, на котором запечатлен Федор Смолов, на камеру показывающий, насколько виртуозно он овладел способностью пользоваться ножом, маслом и куском хлеба. Пока спортсмен трудился над бутербродом, публика поддерживала усилия Федора одобрительными выкриками.
Запись не осталась незамеченной Викторией Лопыревой. Модель опубликовала ссылку на видео на своей страничке в социальной сети Twitter и подписала ее коротко, но ласково (впрочем, скорее, с насмешкой): "Мой хороший)) Горжусь тобой Растешь) V"
Мой хороший)) Горжусь тобой ����Растешь) ��������V https://t.co/pYyWSy1EYi— Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) 15 декабря 2016 г.
Ранее Лопырева рассказывала, что в период их совместной жизни Смолов абсолютно не умел готовить. В доказательство своих слов Виктория привела такую историю.
"Федя привез из Махачкалы банку икры. Я резала хлеб, повернулась и говорю ему: "Намажь, пожалуйста, масло на хлеб". Он на меня посмотрел удивленно и говорит: "Коть, я не умею". Я: "Чтоооо?". Нож чуть не полетел. С тех пор Федя научился намазывать масло на хлеб", – поведала Лопырева.
Напомним, о разрыве Виктория Лопырева сообщила в мае 2015 года. Она заявила, что причиной такого решения стал не другой мужчина, а "ситуация, которую она не может принять".
"Я приняла это решение еще полгода назад, но Федору тогда удалось убедить меня, что он повзрослел и готов серьезнее относиться к семье и профессии, но пока его больше интересуют социальные сети и красивые машины. Он хороший парень, но, увы, нам больше не по пути. Я от всей души желаю ему здоровья и реализации всех его карьерных планов!" – объяснила Лопырева причину своего решения в Instagram.
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