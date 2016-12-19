Лопыреву обругали после публикации пикантного фото

Виктория Лопырева опубликовала фотографию с отдыха, на котором заснята в черном купальнике. Однако внешний вид блондинки оценили не все – кому-то показалось, что "тема груди" была недостаточно раскрыта.

Виктория Лопырева после праведных трудов отправилась на заслуженный отдых. По традиции, гламурная блондинка проводит зиму в теплых странах. На сей раз Вика выбрала местом отпуска так называемый остров миллионеров – Сен-Бартелеми. В частности, так предположили многочисленные подписчики страницы блондинки в Instagram.

О том, что собирается отдыхать на райских островах, Лопырева сообщила фанатам, опубликовав снимок, на котором заснята внутри частного самолета, попивающей шампанское. "Отпуск, привет!🍾🖖🏾" Чуть позже Виктория опубликовала фото вида острова из иллюминатора. На сей раз модель предпочла отказаться от комментариев, в подписи указав только смайлы в виде морских волн.

Однако следующая фотография с места отдыха, на которой Лопырева позирует сидя в бассейне и демонстрируя грудь в черном купальнике, не оставила равнодушными ее подписчиков. Многочисленные поклонники пришли в восторг от кадра и немедленно осыпали Викторию комплиментами.

Фото опубликовано Ambassador Of FIFA WC 2018����⚽️ (@lopyrevavika) Дек 18 2016 в 1:34 PST

А вот другие пользователи Сети почему-то не оценили пикантную фотографию Лопыревой. Некоторые и вовсе обругали Вику за то, что, дескать, "тема груди" не раскрыта. "Я, чо-то роскошного бюста не заметил. На мой взгляд тема сис..Г не раскрыта ваще. Низачот!", "+1 ничего роскошного нет", "А где сис...ки то !!!?" – так звучали комментарии мужской половины пользователей Интернета.

Прочие блогеры указали на ненатуральность красоты блондинки Вики. "Как они надоели , эти селиконовые матрешки !", "новые сис...ки прицепила??? да, уж достижение!!!!)))))", "Тюнинг :)", "И не страшно ей с такой частотой себя кромсать?" – задались риторическими вопросами комментаторы.

Нашлись пользователи Сети, кто и вовсе не в курсе, кто такая Виктория Лопырева. "Что она ведет?Где она телеведущая???", "А где она работает?" – поинтересовались другие комментаторы.

Один из более спокойных блогеров подвел итог: "так почитаешь такие комменты и понимаешь – что пусть бы эта красивая женщина так и жила бы для себя и развлекалась и не надо ей активно заниматься никакой благотворительностью – которой она занимается – все равно это не ценится – только ни за что оплюют ее".