Располневшей до 110 килограммов Цой отказали в сцене

От певицы потребовали срочно похудеть. Мол, иначе выгодного контракта она не увидит.

Анита Цой поучаствовала в онлайн-конференции по случаю 20-летия МУЗ ТВ. "Анита, каким вам вспоминается 1996 год, когда в эфире впервые появился наш телеканал?" – спросил певицу модератор. "О, в том году для меня все только начиналось", – улыбнулась певица.

"Двадцать лет назад по телевидению увидела рекламу. Мол, если вы хорошо поете и хорошо выглядите, а к тому же еще и пишете песни, то приходите к нам, мы из вас сделаем звезду, – рассказала певица. – Я записала под гитару на аудиокассету несколько своих песен и отнесла по указанному в ролике адресу. Как сейчас помню: Рязанский проспект, ДК "40-летия Октября".

"Спустя какое-то время получила ответ: "Приходите, хотим с вами познакомиться". Я задумалась о том, как произвести хорошее впечатление. В ту пору я приторговывала на рынке "Лужники" шмотками и купила там красный деловой пиджак. В нем-то я явилась на студию. Меня там увидели и замахали руками: "Нет-нет, спасибо, вы неплохо поете и пишете, но ваш внешний вид и образ нам не подходят". Я помню, как пришла домой и долго плакала. Через несколько дней мне позвонили и сказали, что если я готова похудеть, то студия рассмотрит возможность заключения со мной контракта", – вспомнила Цой.

Фото опубликовано Anita Tsoy (@anitatsoy) Дек 3 2016 в 11:04 PST

По словам Аниты, которая сегодня весит всего 52 килограмма, на пути к стройности она испробовала все – от таблеток для похудения и прорезиненных подштанников от целлюлита до различных кремов и диет. "Мне удалось отучить себя от чрезмерного употребления сахара и соли, что задерживает воду и мешает процессу похудения. В итоге длительной работы над собой самым сложным было выработать новые привычки и навыки: есть небольшими порциями и часто, следить за тем, что я ем, пить больше чистой воды и не лезть ночью в холодильник за дополнительным питанием. Я поняла, что самое главное – правильно питаться и знать, какие продукты сочетаются друг с другом. А вообще, заниматься фигурой – это кропотливая каждодневная работа", – уверяет певица.