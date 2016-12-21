Гагарина назвала причину скандального поведения Лепса

Популярная певица Полина Гагарина рассказала, почему на шоу "Голос" ее все время перебивает наставник конкурирующей команды Григорий Лепс. Оказывается, он делает это без злого умысла.

Финал шоу "Голос" близко. Остались только самые сильные, яркие и мощные вокалисты. Главная интрига – сумеет ли кто-то одолеть главного фаворита проекта Александра Панайотова, в чьей победе многие уверены еще со слепых прослушиваний.

Еще одной из самых обсуждаемых тем среди фанатов шоу "Голос" является поведение Григория Лепса, которое некоторые считают скандальным. Наставник, победивший в прошлом сезоне проекта вместе с одаренным подопечным – иеромонахом Фотием, имеет все основания рассчитывать на первое место и в этом году.

Говорят, если кто и может одолеть Панайотова, то это только "чумовая" вокалистка Дарья Ставрович, а она тоже из команды Лепса, так что Григорий может не волноваться. Набрать правильную команду на слепых прослушиваниях – это, выходит, уже залог победы.

Именно с безоговорочным лидерством Лепса многие связывают его привычку постоянно перебивать и передразнивать других наставников. Больше всего от Григория достается Полине Гагариной.

Фото опубликовано Polina Gagarina (@gagara1987) Ноя 18 2016 в 10:42 PST

Однако певица на него не обижается. Более того, исполнительница заявила, что вне съемочной площадки "Голоса" они общаются прекрасно. "В реальной жизни мы, конечно, дружим. Лепс ко мне потрясающе относится, и это взаимно", – успокоила почитателей Гагарина.

По словам Полины, никакого предвзятого отношения конкретно к ней у Григория нет. "В принципе он всех достаточно часто перебивает. В телевизионной версии акцент делают именно на мне, потому что получается смешнее всего. Может быть, он просто не слышит, когда я начинаю говорить? Ведь Гриша сидит дальше всех от меня", – объяснила артистка свои регулярные "перепалки" с мэтром в эфире.

Фото опубликовано Polina Gagarina (@gagara1987) Дек 18 2016 в 12:29 PST

А еще Гагарина опровергла информацию, что ее девятилетний сын Андрей будет участвовать в детской версии шоу "Голос". "Я пошутила! Его теперь в школе замучили, все говорят об этом. Я очень надеюсь, что Андрей все-таки выберет что-то другое – физико-математический, может быть, химический, дипломатический, международный профессиональный путь, – цитирует Полину сайт Teleprogramma.pro. – Он прекрасно играет на фортепиано и гитаре, попадает в ноты, солирует на детских утренниках, поет своим смешным сипатым голосом. У него абсолютный слух. В общем, есть все задатки и ему это интересно. Но я убеждена в том, что, помимо музыки, должна быть основная профессия. Если Андрей мне скажет: "Мама, я получил образование, но все равно не могу без музыки" – я отвечу: "Сынок, у меня нет никаких вопросов. Если не можешь без этого – давай". Но я бы не хотела, чтобы это стало для него бесконечной борьбой за выживание. Конечно же, он будет выбирать сам. Моя задача – дать ему образование и сделать из него человека".