"Голос-5" остался без фаворитов

Петербурженки Екатерина Ковская и Валерия Гехнер не смогли пройти в полуфинал музыкального проекта "Голос-5". И это при том, что исполнительницы считались фаворитками сезона.

Ковскую называли "девушкой-драмой" за сильный вокал и надрывные композиции. Для четвертьфинала она тоже выбрала характерную композицию – "Поднимись над суетой" Аллы Пугачевой. Такой выбор Ковской помогла сделать ее наставник Полина Гагарина. Но петербурженку подвели голосовые связки после недавней болезни.

Гагарина очень эмоционально отреагировала на выступление и провал своей подопечной, певица даже расплакалась. Однако высший балл все равно поставила сопернику Ковской Михаилу Житову. "Я ухожу из "Голоса" красиво, с такой классной песней" – не унывала Екатерина.

Другая участница из Санкт-Петербурга, Валерий Гехнер также не смогла вырваться в полуфинал. В свое время самобытная исполнительница покорила жюри наставников и зрителей песней Владимира Высоцкого, певицу нарекли фавориткой пятого сезона.

Но в этот раз Гехнер исполняла романс "Руки" Клавдии Шульенко. "Мне хотелось больше пения" - прокомментировал выступление Валерии Леонид Агутин. С коллегой согласилась и Полина Гагарина, назвав номер Гехнер "экзальтированным".

"Лера, – ты самобытный, самодостаточный космос, артист, который удивляет наставника" - похвалил Гехнер Дима Билан. Исполнительница призналась, что в какой-то степени даже рада уходу, так как соскучилась по маме, которую скоро увидит.