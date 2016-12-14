Звезда "Битвы экстрасенсов" гонит Бузову из "Дома-2"

Звезда "Битвы экстрасенсов" Мэрилин Керро гонит Ольгу Бузову из "Дома-2". Фаворитка мистического шоу о ясовидящих убеждена, что жене футболиста пора уходить с телестройки любви

Ведьма, которую называют ветераном "Битвы экстрасенсов", славится точностью своих предсказаний. По части колдовства ей практически нет равных. Поэтому поклонники шоу "Дом-2" всерьез обеспокоены из-за слов Мэрилин об Ольге.

Некий известный блогер Денчик застал Керро в тот момент, когда ее готовили к съемкам гримеры. Ясновидящая, судя по записи, обнародованной в паблике "Битвы экстрасенсов" в Instagram, была в приподнятом настроении. Она охотно подыграла молодому человеку, протянувшему ей портрет Бузовой и напевшему несколько строчек из хита Ольги "Под звуки поцелуев".

Внимательно посмотрев на изображение ведущей "Дома-2", рыжеволосая предсказательница изрекла: "Это не ее путь, она свой путь еще не нашла. Она – ведущая. Это не ее".

Тогда Денчик попросил экстрасенса обратиться напрямую к новоиспеченной певице. Мэрилин исполнила и это. "Оля, тебе уже пора уходить из "Дом-2", это совершенно не твое место", – уверена Керро. А она, как известно почитателям "Битвы экстрасенсов", практически никогда не ошибается.

Спасибо огромное всем за поддержку! ❤️�� Я очень ценю , и люблю вас!!! �� #битваэкстрасенсов Фото опубликовано Marilyn Kerro (@marilyn_kerro) Дек 12 2016 в 2:14 PST

Напомним, Бузова попала на телестройку любви в 2004-м. Четыре года она блистала на "Доме-2", после чего по итогам зрительского голосования была признана лучшей участницей за всю историю шоу. В 2007 году Ольга и ее бывший возлюбленный Роман Третьяков даже были увековечены в Московском музее восковых фигур. С 2011 года Бузова начала активную музыкальную деятельность. Первым синглом певицы стала песня "Не забывай", исполненная дуэтом с рэпером T-killah. Также Ольга не раз выступала на вечеринках в роли диджея.

С декабря 2008 года красотка работает ведущей "Дома-2". В августе 2008-го Ольга дебютировала как актриса в сериале "Универ" на телеканале ТНТ в эпизодической роли. В сентябре 2010 года Бузова впервые вышла на театральную сцену. Она заменила актрису Марию Кожевникову в постановке "Шикарная свадьба". И еще человек-оркестр-Бузова выпустила несколько коллекций одежды.